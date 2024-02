Směrem dopředu dobré, defenziva ale neobstála. Fotbalisté Varnsdorfu v dalším přípravném zápase přestříleli třetiligové Ústí nad Labem 6:3. Trenér Miroslav Holeňák ale z výkonu svých svěřenců nadšený moc nebyl.

Fotbalisté Varnsdorfu (žlutá) doma v rámci přípravy porazili Ústí nad Labem 6:3. | Foto: Tomáš Secký

„Hrál se velice dobrý fotbal, musím uznat, že nás Ústí v prvním poločase přehrávalo. Kvůli tomu jsem nazlobený, to by se nám nemělo stávat. První poločas byl z naší strany velmi špatný. Směrem do ofenzivy tam nějaké měřítko bylo, ale obranná činnost byla velmi špatná. Druhý poločas se nám povedl výsledkově. Stál proti nám velice dobrý soupeř, my jsme prostě zklamali v defenzivě. A to nechceme,“ vyjádřil se Holeňák kriticky k výkonu svého celku.

Tým z krajského města totiž druholigový celek zaskočil a první poločas vyhrál 3:2. Po pěti minutách sice poslal Varnsdorf do vedení Samko, jenže Ústí během čtyř minut (Richter, Dao) skóre otočili. Domácí srovnali, prosadil se Osaghae, tři minuty před poločasem ale vstřelil třetí ústecký gól Červenka.

Byl blízko smrti, teď se chystá na návrat. Do fotbalu dal Michalec už 60 milionů

Po změně stran domácí prostřídali, vyrovnání obstaral velmi rychle Tobi. To Varnsdorf nakoplo, získal územní převahu, přidal další tři trefy a skóre nakonec otočil.

„Ústí bylo velmi dobré v přechodové fázi. My jsme je napadali, to se stává, to vypilujeme. Hodně mě ale mrzelo počínání v našich šestnáctkách, tam si musíme počínat daleko lépe. V prvním poločase jsme v tomhle byli velmi slabí,“ dodal Holeňák.

FK Varnsdorf - FK VIAGEM Ústí nad Labem 6:3 (2:3)

Branky: 5. Samko, 39. Osaghae, 49. Tobi, 55. Stránský, 61. Podzimek, 70. Omon – 19. Richter, 23. Dao, 42. Červenka

FK Varnsdorf: Pešl – Zálešák, Kouřil, Kubista, Vlk – Polyák, Solomon, Kříž – Dufek, Stránský, Samko. Náhradníci: Vaňák, Penc, Simon, Podzimek, Adeleke, Rudnytskyy, Gembický, Parilla.

FK VIAGEM Ústí nad Labem: Němec – Hyčka, Březina, Čítek, Bouguetouta, Čičovský, Buneš, Richter, Mareš, Červenka, Dao. Náhradníci: Bín, Tomšík, Spychka, Uličný, Trenda, Bankole, Jiránek, Černý.