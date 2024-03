Fotbalisté Varnsdorfu uhráli v rámci předehrávky 20. kola druhé ligy na domácí půdě proti Líšni remízu 1:1. V konečném zúčtování je to pro tým ze severu Čech málo.

Fotbalisté Varnsdorfu (oranžová) remizovali s Líšní 1:1. | Foto: Tomáš Secký

Hosté šli do vedení ve 33. minutě, kdy otevřel skóre zápasu Polášek. Po změně stran rychle vyrovnal Vojta. Kýžené druhé trefy se ale Varnsdorf už nedočkal, v tabulce je na třinácté pozici.

„Bylo to o dobývání. Snažili jsme se nějak Líšeň překonat. Měli jsme do zápasu určitý plán, který se nám ale nedařil. Soupeř nás zaskočili rozestavením a vlastně i sestavou. Hosté odvedli velmi dobrý výkon, hlavně směrem do obrany,“ pravil trenér Varnsdorfu Miroslav Holeňák.

„My jsme s bodem spokojení. Hráli jsme venku, navíc naše sestava byla rozložená. Ale na to se nechceme vymlouvat. Výsledku si cením, je to prostě remíza s těžkým soupeřem,“ přiznal Milan Valachovič, kouč SK Líšeň.

Celku z Kotliny by se výhra v boji o záchranu náramně hodila, vítězný gól ale nepřišel. „Líšeň měla nebezpečné protiútoky a my je nedokázali zachytávat. Vážím si hráčů, že to ve druhém poločase nezabalili a měli velkou touhu zápas otočit. Možná nám chybělo více kvality, jako obejít jeden na jednoho, nebo se více cpát do koncovky. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, bod je ale málo,“ dodal Holeňák.

„Pro celý zápas byly klíčové dvě situace. Za stavu 0:0 měl Varnsdorf velkou šanci. Kdyby proměnil, bylo by to pro nás daleko těžší. Na druhou stranu, když jsme vedli, tak tam byly od dvě velké šance,“ dodal Valachovič.