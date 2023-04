Fotbalisté Varnsdorfu porazili ve středečním utkání 23. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vysoko 7:2 Jihlavu a polepšili si v tabulce na čtvrtou pozici. Dvakrát se za severočeský klub prosadili Patrik Schön, Pavel Osmančík a Abdullahi Tanko, jeden gól přidal i Matěj Kubista.

Varnsdorf (ve žlutém) doma přejel Jihlavu 7:2. | Foto: Tomáš Secký

„My jsme začali první poločas dobře, dali jsme branku a mohli přidat další. Jihlava srovnala, naštěstí jsme šli do kabin s vedením. Po změně stran nám tam spadlo úplně všechno. Do čeho jsme kopli, to skončilo v brance. Nakonec z toho bylo sedm branek,“ pravil Petr Papoušek, asistent varnsdorfského trenéra Miroslava Holeňáka.

Jihlava s úvodním hvizdem a za silného deště doslova vlétla na Varnsdorf. Vydrželo jí to ale jen pár minut. Domácí se poté dostali více do hry a byli nebezpečnější, což vyústilo v první branku ve 25. minutě. Hostující Jágrik dobře vyběhl mimo vápno na dlouhý míč za obranu, který odkopl směrem k autové čáře zhruba třicet metrů od branky. Jenže míč přistál u Patrika Schöna, který si jej rychle posunul a z velké vzdálenosti poslal do odryté branky nechytatelný centr, jenž zapadl do šibenice.

Vysočina odpověděla z nenápadné akce ve 35. minutě. Jakub Selnar se dostal k odraženému míči a přízemní střelou, do které vložilo nohu několik hráčů, propálil vše, co mu stále v cestě. Varnsdorf si těsně před odchodem do kabin vzal vedení zpět na svou stranu. Aktivně hrající Schön si navedl míč na střed hřiště a přihrávkou vybídl Pavla Osmančíka, který přízemní střelou zpoza vápna skóroval.

Ofenzivní duel pokračoval i po změně stran. Jihlava zařadila druhý rychlostní stupeň a dlouhé minuty obléhala vápno domácího celku. K vážnému ohrožení branky ale nedošlo. A tak po hodině hry udeřil Varnsdorf. Schön potáhl míč po lajně a přesným centrem našel volného Pavla Osmančíka, který zvýšil na rozdíl dvou branek. O pět minut později už to bylo o tři branky. Agilní Patrik Schön využil přihrávky od Tanka a podruhé v zápasu se radoval. Rozklad jihlavské defenzivy pokračoval. O dvě minuty později se míče zhostil střídající Rudnytskyy, který ho naservíroval ke skórování Abdullahi Tankovi.

Povedenou desetiminutovku domácího celku potvrdil druhou trefou Abdullahi Tanka. V 74. minutě přidal sedmou trefu Matěj Kubista, který se nerozpakoval a z osmnácti metrů vymetl pravou šibenici. Jihlava ovšem nesložila zbraně a snažila se korigovat výsledek. Dvanáct minut před koncem hrací doby vyslal centr do vápna Irogots, na který si vyskočil Araujo-Wilson a následně spadlý míč sám dopravil za Vaňáka.

„Z naší strany ani nemá smysl utkání hodnotit. Můžu pogratulovat domácím k výkonu a výsledku. Vyhráli naprosto zaslouženě. Konečný stav hovoří za vše. Koresponduje to s tím, jak jsme nastavení a do jakého rozpoložení jsme se za pár dnů dostali,“ hlesl jihlavský trenér Ondřej Smetana.

Jihlava tak zažila nejvyšší porážku v klubové historii od roku 2000 a v tabulce je desátá. Varnsdorf přeskočil Vyškov a je čtvrtý.

FK Varnsdorf - Vysočina Jihlava 7:2 (2:1)

Branky: 25. Schön, 44. Osmančík, 60. Osmančík, 65. Schön, 67. Tanko, 71. Tanko, 74. Kubista – 35. Selnar, 78. Araujo-Wilson. R: Krejsa. ŽK: 2:1, 380 diváků.

Sestava FK Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kubista, Zbrožek, Kurka – Bláha (C) (77. Penc), Samko – Schön (71. Ludvíček), Ondráček (66. Rudnytskyy), Osmančík (66. Dufek) – Tanko (71. Švanda).