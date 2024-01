Fotbalisté Varnsdorfu ve třetím přípravném utkání zaznamenali první porážku. Druholigový celek vstoupil do zimního turnaje Tisport liga porážkou 0:4 od prvoligové Mladé Boleslavi.

Zimní Tipsport liga: FK Varnsdorf - FK Mladá Boleslav | Foto: Miloš Moc

standardních situací. To je samozřejmě špatně. Herně jsme nevyhořeli, hrál se dobrý fotbal nahoru, dolů. Boleslav byla samozřejmě lepší a vyhrála zaslouženě. Ale za mě je to krutý výsledek,“ kroutil hlavou Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.

Jeho svěřenci navíc poprvé v zimní přípravě neskórovali. „Mrzí mě, že jsme se neprosadili v koncovce, možnosti jsme určitě měli. Možná jsme měli kopat penaltu, ale to už je jedno,“ konstatoval.

Tůma o synkovi, další kariéře a svých začátcích. Návrat do Děčín si pochvaluje

Kádr aktuálně čtrnáctého týmu druhé nejvyšší soutěže se pomalu krystalizuje na jarní boje o záchranu. „Už s námi není David Vardanian z Arménie, se kterým jsme to ukončili. Má možnost působit v třetiligové České Lípě, to už záleží na něm. Stále tu máme Matěje Vlka z Přepeř a Nikitu Gonchara. Co dál si řekneme po sobotě, kdy dostanou šanci v dalším zápase. Máme ještě vytipovaného jednoho hráče, ale jmenovat ho samozřejmě nebudu. Má zkušenosti, uvidíme, jestli to klapne,“ pravil Holeňák záhadně.

Ve Varnsdorfu se navíc objevil liberecký Andrij Juzvak, který začal utkání proti Mladé Boleslavi na lavičce.

Přípravné zápasy už hraje útočník Filip Firbacher, u kterého se ale stále čeká, zda bude moct hrát mistrovské zápasy. „Filip dostal povolení hrát alespoň přípravné zápasy, včetně Tipsport ligy. Definitivní výsledek jeho kauzy by měl být 25. ledna. Buď mu definitivně pozastaví činnost, nebo bude k dispozici,“ dodal varnsdorfský trenér.

FK Varnsdorf - FK Mladá Boleslav 0:4 (0:2)

Branky: 23. Suchomel, 40. Buryán, 68. Kodad, 74. John

Sestava FK Varnsdorf: Pešl – Ambler, Kouřil (C), Kosař, Vlk – Solomon, Kříž – Dufek, Podzimek, Gembický – Stránský. Náhradníci: Vaňák – Penc, Omon, Firbacher, Zálešák, Kubista, Polyák, Nikita, Juzvak.