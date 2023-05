Fotbalisté Varnsdorfuv rámci pondělní televizní dohrávky výsledkově, ale vlastně i herně zklamali. V Praze podlehli rezervě Sparty 0:2 a promarnili šanci dotáhnout se bodově na třetí Líšeň.

Varnsdorf podlehl rezervě pražské Sparty 0:2. | Foto: sparta.cz

Góly domácího celku vsítili Tomáš Schánělec a Amath Cissé, jenž byl v 77. minutě po druhé žluté kartě vyloučen. Letenští protáhli sérii bez porážky už na šest zápasů a zaznamenali čtvrté vítězství v řadě, s Varnsdorfem přitom předchozí čtyři soutěžní duely shodně prohráli. Severočeši naopak čekají na výhru už tři kola, přičemž podruhé za sebou vyšli z utkání bodově naprázdno

.„Porážka nás samozřejmě hodně mrzí. Na začátku utkání měl obrovskou šanci Tanko, ale bohužel jí neproměnil. Pak jsme špatným výkonem dovolili jít Spartě do vedení,“ smutně pravil Miroslav Holeňák, trenér Varnsdorfu. „Mohli jsme se dotáhnout na barážové pozice. Budeme o to bojovat do posledního kola,“ dodal varnsdorfský kouč.

„Druhá liga je náročná a vyrovnaná soutěž. Vážím si toho, kam se kluci posunuli, tvrdě na sobě pracují. Některé výkony ještě sice nejsou zcela podle našich představ, přesto jsem moc rád, že jsme posledních pět kol takhle dobře zvládli," pochvaloval si trenér Sparty B Petr Janoušek.

AC Sparta Praha B – FK Varnsdorf 2:0 (1:0)

Branky: 41. Schánělec, 70. Cissé. ŽK: 44. Cissé, 45+2. Kamenovič – 33. Švanda, 80. Kouřil, 84. Penc. ČK: 77. Cissé. Rozhodčí: F. Kotala, K. Mikeska, J. Bureš. Návštěva: 512.

Sestava Varnsdorfu: Sirotník – Ludvíček, Zbrožek, Kouřil, Švanda (76. Kurka) – Samko, Ondráček (76. Penc) – Dufek (60. Rudnytskyy), Osmančík, Schön – Tanko.