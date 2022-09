Od úvodních minut bylo Hanáků plné hřiště a Varnsdorf takřka nepustili přes polovinu hřiště. Během chvíle také několikrát prověřili Vaňáka, ten ale všechny pokusy bez větších problémů lapil. Poté převzal otěže Varnsdorf a začal si vypracovávat jednu akci za druhou. Ve 24. minutě dostal nabídku do malého vápna Patrik Schön, odkud vyslal tvrdý přízemní centr před Fendricha. Naštěstí pro domácí si míč do brány srazil vracející se Michal Vepřek.

Od té doby se hra přelévala ze strany na stranu. Ani jeden z týmů si však žádnou vyloženou šanci nevypracoval. V závěru poločasu se na hrací ploše přiostřilo, žlutou kartu obdrželi domácí Zbrožek a hostující Slavíček.

Do druhé půle udělal Augustin Chromý dvě změny v sestavě. Na hřiště přišli Uriča s Grečmalem, kteří nahradili Šípa s Mikulenkem. Obraz hry se přesto moc nezměnil. Akce střídala akci, oba týmy ale trápila finální přihrávka. Do toho se také často přerušovalo nedovolenými zákroky. V 54. minutě pak domácí z ojedinělé akce trefili tyč. Od té doby byli zase aktivnější hráči Olomouce.

Střelecká mizérie však pokračovala, více než čtyři sta diváků už další branku nevidělo. Hanáci odjíždí z Kotliny s prázdnou, v tabulce jsou třetí se čtrnácti body, Varnsdorf poskočil na šesté místo s třinácti body.

HODNOCENÍ TRENÉRŮ:

Miroslav Holeňák (FK Varnsdorf): „Nevyšel nám začátek utkání, poté jsme se dostali do hry, vytvořili si tlak a šli do vedení. Ve druhém poločasu jsme trochu dodýchali. Šlo vidět, že na nás dolehl čtvrteční zápas s Duklou. Uchýlili jsme se hodně k bránění a hráli na brejky. Ty jsme ale nedokázali využít i díky skvělé defenzivě hostů. Já jsem s naší defenzivou také spokojený, zápas jsme uhráli s nulou. Celkově jsme spokojeni. Smekám před klukama, že tahle v náročném programu to zvládli a ubojovali.“

Augustin Chromý (SK Sigma Olomouc B): „Dnes se potvrdilo, že z Varnsdorfu se odváží body velmi těžko. Bylo to velmi kvalitní utkání, které se muselo divákům líbit. Akce se přelévaly z jedné strany na druhou. Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale neproměnili jsme více šancí. Mikulenko nešel do zakončení důrazně, Vodháněl měl šanci, ale chyběl důraz v zakončení. Potom nás domácí dostali pod velký tlak a měli hodně standardních situací. My jsme je sice přežili, ale po ztrátě na levém křídle domácí zaútočili a dostali jsme nešťastný gól po teči na přední tyči. Ve druhé půli jsem střídal hned pět hráčů pro oživení hry. Ale musím je pochválit, nikdo vyloženě nepropadl nebo nehrál špatně. Ba naopak, dřeli, snažili se do poslední minuty. Měli jsme tam i dobré situace, ale finále nám nevyšlo, nevstřelili jsme gól a odjíždíme bez bodu. Ale cením si toho, jak jsme s do defenzivy slušně poradili s domácími rychlými útočníky a záložníky. V tomto má Varnsdorf velkou sílu. Jsem zklamaný z toho, že nemáme bod, ale co se týče výkonu, tak myslím, že je na čem stavět.“

FK Varnsdorf - Sigma Olomouc B 1:0 (1:0)

Branka: 24. vlastní Vepřek. R: Opočenský – Slavíček, Arnošt. ŽK: Zbrožek, Kříž, Dordič, Michal, Holeňák - Slavíček, Vepřek, Fendrich, Bednár. Diváci: 444.

FK Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kubista, Zbrožek, Radosta – Bláha, Kříž (72. Ludvíček) – Schön (86. Tanko), Ondráček (72. Michal), Dordić (86. Kouřil) – Rudnytskyy (59. Samko).

