Obě branky obstaral Matěj Radosta. Ten otevřel skóre utkání v 36. minutě, kdy se k němu po několika odrazech dostal míč, který Radosta napálil nekompromisně do branky.

Líšeň nehrála špatně, konec podzimu jí ale zastihl ve špatném ofenzivním rozpoložení. Navíc krátce po hodiny hry našel Tanko přízemním centrem opět Radostu, který uklidnil celou Kotlinu.

„Vítězství si moc vážíme a chceme ho věnovat našemu šéfovi panu Gabrielovi, který nedávno oslavil 75. narozeniny. Líšeň na nás byla dobře připravena, eliminovala naší hru. Pomohl nám první gól, druhý to rozhodl. Hosté to otevřeli, mohli jsme přidat i další šance. Nepodařilo se. Ale i tak jsou to cenné tři body, jsme rádi, že jsme se rozloučili s fanoušky výhrou,“ zdůraznil Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

„Zasloužená prohra. Měli jsme, stejně jako před týdnem, šance, ale střelecky nám to vázne. Věděli jsme o kvalitách Varnsdorfu, měli jsme nějaký plán a ten vycházel. První branka byla smolná, po druhé jsme vsadili vše na útok, ale nevyšlo nám to,“ smutně kroutil hlavou Milan Valachovič, kouč Líšně.

Varnsdorf - Líšeň 2:0 (1:0)

Branky: 36. a 63. Radosta. R: Zaoral – Dobrovolný, Lakomý. Žluté karty: 19. Schön, 62. Zbrožek – 22. Sokol, 53. Laczkó, 69. Čermák. Diváci: 525.

FK Varnsdorf: Vaňák – Zbrožek, Kouřil, Kubista, Radosta (88. Pajkrt) – Bláha, Samko (46. Ludvíček) – Schön (72. Michal), Rudnytskyy (C) (29. Ondráček), Kříž – Tanko (88. Vachoušek).