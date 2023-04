Sedm branek a vítězství 4:3 pražské Dukly. Taková byla druholigová dohrávka 18. kola mezi Varnsdorfem a týmem z hlavního města. Severočeši zůstávají v tabulce pátí, promarnili možnost bodově se dotáhnout na třetí Líšeň. Na jaře skvěle hrající Dukla poskočila na šestou příčku.

Fotbalisté Varnsdorfu doma podlehli pražské Dukle 3:4. | Foto: Tomáš Secký

Hosté byli v prvním poločase jasně lepším týmem a špatně hrajícímu Varnsdorfu nasázeli tři branky. Do vedení šli v 10. minutě, kdy se po standardní situaci prosadil Piroch. Druhou trefu přidal důrazný Matějka, ten samý hráč se trefil ve 37. minutě, když využil chyby v domácí rozehrávce.

„Tušil jsem, že to bude fuška. Byl to zápas dvou poločasů. V tom prvním jsme hráli dobře, měli skvělý pohyb a byli ve velkém počtu hráčů nahoře,“ pravil Petr Rada, kouč Dukly.

„První poločas byl z naší strany špatný. Dukla zaslouženě vedla, dala nám lekci, válcovala nás, bylo jí plné hřiště,“ kroutil hlavou Miroslav Holeňák, trenér Varnsdorfu.

Varnsdorf po přestávce zjednodušil hru, krev do žil mu dal Osmančík, který se trefil v 51. minutě hlavou. Ten samý hráč mohl snížit, jeho pokus ale zastavila tyčka. Dvacet minut před koncem udeřilo na druhé straně. Matějka zkompletoval hattrick a vrátil hostům tříbrankový náskok.

Severočeši bojovali až do konce. V 90. minutě snížil střídající Rudnytskyy, v nastaveném čase dal na 3:4 Tanko. Branky domácích však přišly moc pozdě.

„Vedli jsme 3:0, přesto jsem hrát v poločase upozornil, že není nic rozhodnuté. Domácí to zjednodušili, nakopávali to na Tanka a dohrávali situace. Dostali se do hry krásnou brankou na 1:3, pak nás zachránila tyčka. Naštěstí jsme tam měli dvě situace, jednu jsme využili a odskočili na tři branky. Trochu jsme to prostřídali, Varnsdorf v závěru dal dvě branky. Naštěstí tu třetí dal pozdě. Ale kdyby se ještě hrálo, mohlo to dopadnout úplně jinak. Musím pochválit terén, hřiště bylo perfektně připravené. Nakonec jsme byli šťastnější, ale dát čtyři góly a nevyhrát venku, by byla velká negace. Každopádně jsem spokojený s výsledkem, s hrou tak půl na půl. Třech bodů si hodně ceníme,“ dodal Rada.

„Klukům jsem v kabině říkal, že nemáme co ztratit a že nás může nakopnout kontaktní branky. To se stalo, škoda, že tam pak byla ta tyčka. Za stavu 1:4 bylo rozhodnuto. Sice jsme ještě snížili, ale to bylo pozdě. Celkově to byl z naší strany nepovedený zápas. Dukla byla lepší a zaslouženě vyhrála. Hráče ale chválím, že se na to nevykašlali a dohráli to až do konce,“ uzavřel vše Miroslav Holeňák.

FK Varnsdorf - Dukla Praha 3:4 (0:3)

Branky: 51. Osmanřík, 90. Rudnytskyy, 93. Tanko - 27., 36. a 78. Matějka, 10. Piroch. R: Ulrich. ŽK: 4:4, 421 diváků.

FK Varnsdorf: Sirotník – Richter, Kouřil, Kubista (81. Rudnytskyy), Kurka – Bláha, Samko (81. Penc) – Schön (61. Ondráček), Osmančík (73. Švanda), Dufek – Tanko.