Fotbalisté Varnsdorfu vstoupili do čtrnácté druholigové sezony v řadě. V Kotlině nakonec získali bod za remízu 1:1 proti Olomouci B.

Varnsdorf - Olomouc B 1:1 | Foto: Tomáš Secký

Družina Miroslava Holeňáka, která přes letní pauzu prošla obrovskou proměnou, od úvodního hvizdu diktovala tempo hry. První nebezpečná akce se zrodila už ve dvanácté minutě. Ambler skvěle naservíroval míč na zadní tyč, kde číhal Stránský. Ten však ve vyložené šanci těsně minul olomouckou branku. Jen o minutu později se mohl poslední jmenovaný prosadit znovu, jeho pokus ale na brankové čáře zastavil pohotový Galus.

A tak to byli Hanáci, kteří udeřili. Z ojedinělé akce se po dorážce prosadil Michal Galus. Proti razantní střele z malého vápna pod břevno neměl varnsdorfský brankář nárok. Třetí šanci v utkání si připsal Stránský po půl hodině hry. Jeho hlavičkovému pokusu ale chyběla přesnost. Přes sedm set padesát diváků se radovalo ve 40. minutě. Míč po standardní situaci proletěl malým vápnem až k Vojtěchu Stránskému, který ho v pádu šťouchl hlavou o tyč do sítě a srovnal na 1:1.

Chceme být pro druhou ligu zajímaví. Nudit nebudeme, slibuje Holeňák

Vstup do druhého dějství byl pro Varnsdorf jako z hororu. Po minutě hry si pro penaltu došel Filip Uriča poté, co ho nedovoleně zastavil Kříž. Druhý gól měl na kopačce autor úvodní branky – Michal Galus, Martin Vaňák ale vystihl směr a jeho pokus zlikvidoval. Zbytek zápasu moc fotbalu nenabídl. Hra byla často přerušována nedovolenými zákroky či nepřesnými přihrávkami. Zlomit se to pokusil až střídající Zálešák v 86. minutě, když vypustil tvrdou střelu. Tu ale pozorný Digaňa vyrazil a když neuspěl s dorážkou ani Podzimek, oba týmy si body rozdělily.

HODNOCENÍ TRENÉRŮ

Miroslav Holeňák (FK Varnsdorf): „Do puntíku souhlasím s tím, co řekl Tomáš. Z prvního poločasu jsme měli vytěžit daleko více. Byl jsem s předvedenou hrou spokojený a dařilo se nám předvádět styl hry, kterým se chceme prezentovat. Akorát jsme měli v nějakých situacích smůlu.Ale jak to ve fotbalu bývá, ve druhém poločasu jsme měli štěstí, protože soupeř byl lepší. To musím uznat. My si z toho musíme vyvodit důsledky, proč tomu tak bylo. Proč jsme přestali hrát tu naší hru. Nejsem spokojený s druhým poločasem. Vyloženě jsme šli zápas jenom dohrát. To je z naší strany špatně. Po prvním poločasu by mě to nenapadlo. Byl jsem přesvědčen, že vyhrajeme, ale nakonec musíme být rádi za bod, protože Olomouc hrála velmi dobře.“

Tomáš Janotka (SK Sigma Olomouc B): „Domácí měli aktivní vstup do utkání. Myslím, že kdybychom prohrávali 2:0, tak se nemůžeme divit. Později jsme se z toho náporu zmátořili a po pěkné akci jsme šli do vedení. Na druhou stranu to nebylo zasloužené vedení. Závěr první půle jsme dohrávali v lepším rozpoložení. Druhý poločas byl z naší strany dobrý, vytvořili jsme si obrovské množství šancí, ale je škoda, že jsme to nekorunovali vítěznou brankou.“

FK Varnsdorf - Sigma Olomouc B 1:1 (1:1)

Branky: 40. Stránský - 20. Galus. R: Kotala – Kotík, Dresler. ŽK: Samko, Kříž, Osaghae - Jaja, Moses. Diváci: 755.

FK Varnsdorf: Vaňák – Ambler (82. Podzimek), Kouřil, Kubista, Švanda – Kříž (75. Michal), Samko (64. Firbacher) – Gembický (75. Osaghae), Stránský, Rudnytskyy (64. Zálešák) – Hodek.

SK Sigma Olomouc B: Digaňa – Galus (76. Cahel), Vepřek (C), Jaja, Slavíček (46. Coufal) – F. Uriča (76. Šíp), Langer, Fabiánek, J. Spáčil – Fiala (57. Mikulenka), Moses (87. A. Uriča).

TOMÁŠ SECKÝ