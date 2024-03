Devět stovek diváků dorazilo do varnsdorfské Kotliny, aby se přijelo podívat na pražskou Duklu, v čele s trenérským lišákem Petrem Radou. Nakonec vidělo těsnou porážku Severočechů 0:1, o které rozhodla penalta z 89. minuty.

Fotbalisté Varnsdorfu (černá) doma podlehli pražské Dukle 0:1. | Foto: Tomáš Secký

Bezbrankový stav se zlomil na konci, kdy faul na Zeronika potrestal proměněnou penaltou Jakub Hora. „Viděli jsme Varnsdorf ve Vlašimi, kde hrál velice dobře. Čekali jsme, že bude hrát Vojta. Takže jsme trefili jejich sestavu, ale domácí zase trefili asi tu naší. První poločas? Ten byl z naší strany špatný. Nebylo tam vůbec nic. Nahoře jsme nebyli nebezpeční, bylo tam obrovské množství ztrát. Naštěstí nás Varnsdorf nepotrestal. O poločase dostali hráči kartáč, protože takovým výkonem bychom neuspěli nikde. Druhá liga je zvláštní a hodně vyrovnaná soutěž. Poslední může porazit prvního," řekl Petr Rada, kouč Dukly.

„Nás moc bolí fakt, že jsme prohráli penaltou s poslední minuty. Jsme smutní. Už jsme si mysleli, že alespoň ten bod ukopeme. Myslím si, že za ten první poločas jsme si ho zasloužili. Hra se nám dařila, bylo to dobré," pravil Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.

Zatímco v prvním poločase měl Varnsdorf více ze hry, po změně stran se začala projevovat větší kvalita Dukly. Pražané se radovali v 87. minutě. Zeronik si pokryl míč, navedl si ho na střed hřiště a přízemní střelou donutil Vaňáka k zákroku, odražený míč potom uklidil do sítě Mešanovič, jenže pomezní rozhodčí viděl ofsajd a branka nemohla platit. O chvilku později už ale přišla regulérní radost Dukly.

„Po změně stran se náš výkon zvedl, více jsme kombinovali, hra se rozhýbala. Hodně nám pomohl Zeronik. V závěru jsme měli šance, jednu branku nám neuznali. Pak rozhodla penalta, kterou sudí prostě odpískal. Takže jsme šťastně vyhráli a já si toho cením. Ve Varnsdorfu se ale bude vyhrávat hodně těžko. Přišlo devět stovek lidí, za to jsem rád. Pro tenhle region je to dobrá zpráva. Znám Míru Holeňáka i Petra Papouška. Moc si vážím pana Gabriela, který tady pro fotbal udělal strašně moc. Nevím, jak dlouho to ještě potáhne, ale je to jeho zásluha," dodal Rada.

Dukla je v tabulce druhá, Varnsdorf naopak poslední. Na jaře navíc stále čeká na první gól. „Bohužel po změně stran se projevil rozdíl v kvalitě obou celků. Posledních dvacet minut nás Dukla přehrávala, možná to rozhodli hráči z lavičky. Pro nás už byla varováním ta neuznaná branka. Pak přišla ta penalta a my nemáme nic. Možná je to pro nás trochu kruté. Možná nás svazoval fakt, že jsme poslední. Psychika udělá své. Trochu jsme pak rezignovali na útok a soustředili se na ten bod. To nakonec byla naše největší chyba," uzavřel vše Holeňák.

FK Varnsdorf - Dukla Praha 0:1 (0:0)

Branka: 89. J. Hora (PK). R: Batík. ŽK: 4:4, 912 diváků.

FK Varnsdorf: Vaňák – Ambler, Kouřil, Kubista, Zálešák – Kříž (70. Dufek), Samko (86. Omon) – Stránský (86. Vlk), Polyák, Rudnytskyy (57. Gembický) – Vojta (70. Kosař)