Varnsdorf chtěl vzápětí odpovědět a zvýšil tlak. V 19. minutě mohlo být vyrovnáno. Dordič si navedl míč na střed hřiště a střelou doprostřed brány orazítkoval břevno. Poslední jmenovaný byl u další akce domácích. S míčem se dostal až do malého vápna a přízemním centrem hledal Rudnytského. Příbramští míč na poslední chvíli vykopli z brankové čáry. Ve zbytku první půle se hrálo nahoru dolů, ani jeden z týmů si další větší šanci nevytvořil.

Domácí udělali do druhé půle změnu v sestavě. Michala nahradil Schön. A změna pomohla. Aktivní vstup vyústil ve vyrovnávací branku v 54. minutě, kdy to vzal na sebe Matěj Radosta, jenž si navedl míč na střed hřiště a střelou přes obránce zamířil přesně k levé tyči – 1:1. O šest minut později si mohla vzít Příbram vedení zpět. Čermák se z ničeho nic ocitl sám před Vaňákem, ten včasným výběhem zlikvidoval jasnou tutovku. Mrzet ho to ale nemuselo, byl totiž u vedoucí branky v 68. minutě. Po jeho střele se k odraženému míči dostal Pavel Osmančík a do odkryté branky zvýšil na 2:1.

Miroslav Holeňák, kouč domácích, reagoval na vývoj hry dalším střídáním. Ani zvýšený tlak v posledních minutách však vyloženou šanci nepřinesl. Kotlina tak poprvé padla. Varnsdorf zůstává sedmý s devíti body, Příbram je dvanáctá s šesti body.

HODNOCENÍ TRENÉRŮ

Miroslav Holeňák (FK Varnsdorf): „Gratuluji Příbrami k zaslouženému vítězství. Souhlasím s tím, že se hrálo ve vysokém tempu. I vzhledem k tomu, že chceme hrát ve vysokém tempu, tak jsme udělali několik změn v sestavě. Možná jich bylo až moc, to jde samozřejmě za mnou. Myslím si, že to ale bylo správné rozhodnutí. Někdy to tak bývá, my jsme prohospodařili první poločas. Tam jsme nehráli vůbec dobře a Příbram šla do zaslouženého vedení. V druhé půli musím smeknout před hráči, se zápasem chtěli něco udělat. Snažili jsme se Příbram ke konci zatlačit, ale hosté hrozili z brejkových situací. Po celý zápas jsme se s tím nedokázali vyrovnat. Je to škoda, že jsme to nedotáhli aspoň na remízu.“

Marek Nikl (FK VIAGEM Přibram): „Viděl jsem utkání ve velkém tempu. V prvním poločasu bylo teda spousta nepřesností, ale asi to bylo způsobeno i tím, že ten tlak na hráče byl veliký. Určitě jme s výsledkem spokojeni, protože jsme vyhráli. Měli jsme i další šance, ale se zakončením máme problémy, takže jsme absolutně spokojeni s třemi body."

FK Varnsdorf - FK VIAGEM Příbram 1:2 (0:1)

Branky: 54. Radosta – 13. Čejka, 68. Osmančík. R: Vokoun – Ratajová, Leška. ŽK: Michal, Rudnytskyy, Kříž, Zbrožek - Petrák, Melichar, Stropek, Dudl. Diváci: 380.

FK Varnsdorf: Vaňák – Ludvíček (77. Zbrožek), Kouřil, Kubista, Radosta – Michal (46. Schön), Bláha (77. Tanko) – Kříž, Samko (68. Ondráček), Dordić – Rudnytskyy (61. Vachoušek).

Zdroj: fkvarnsdorf.cz