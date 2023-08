Fotbalisté Varnsdorfu v rámci třetího kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, které se hrálo ve středu, remizovali na domácím stadionu s Vlašimí 3:3.

Varnsdorf (žlutá) doma remizoval s Vlašimí 3:3. | Foto: Tomáš Secký

Utkání hrané za hustého deště začalo lépe pro hosty z Vlašimi. Ti se radovali už po čtyřech minutách hry, když se po centru z levé strany prosadil hlavičkou důrazný Ebrima Singhateh. Varnsdorf se snažil ihned odpovědět, individuální akce Gembického ve 20. minutě ale úspěch neslavila. Naopak zahrozila Vlašim poté, co byl Ambler málo razantní při hraní malou domů, čímž namazal Šubertovi na střelu. Pohotový Vaňák ale držel naděje svého týmu.

Kotlina se poprvé radovala po půl hodině hry. Varnsdorf zahrával standardní situaci dva metry za hranicí šestnáctky a míč letící na hranici malého vápna si do sítě nešťastně srazil Albert Labík – 1:1. Další gólová radost přišla jen o čtyři minuty později. Dlouhý pas za obranu propadl až k Dominiku Gembickému, který razantní střelou pod horní víko poslal svůj tým do vedení.

Vlašim udělala do druhého poločasu hned dvě změny v sestavě. Ze hřiště odešli Onije a Singhateh, jejich místo zaujali Solomon a Heppner. A bylo to znát. Hosté ožili, byli aktivnější a častěji na míči. Na vyrovnávací branku se čekalo do 59. minuty, když si na centr na přední tyč naběhl Petr Breda a hlavičkou zavěsil na 2:2. Ke střídání poté sáhl i varnsdorfský kouč Miroslav Holeňák, který se snažil posílit ofenzivu. A jeho tah mu vyšel. Stránský v 77. minutě sice trefil pouze vyběhnuvšího Vágnera, dobíhající Filip Firbacher ale neměl s uklizením míče do sítě sebemenší problém.

Hosté nesložili zbraně a bojovali do poslední minuty. Poslední slovo měl Albert Labík, který v 87. minutě odčinil vlastní branku z prvního poločasu a rozdělil body mezi oba celky.

HODNOCENÍ TRENÉRŮ

Miroslav Holeňák (FK Varnsdorf): „Výsledek je asi spravedlivý. I když nás to bolí. Jednak jsme hráli doma, navíc jsme před koncem vedli 3:2. Už jsme věřili, že můžeme vyhrát. Ale souhlasím s tím, že Vlašim hrála velmi dobře. V druhé půli to vystupňovala. Hrálo se ve velkém tempu, hra se přelévala ze strany na stranu. Z tohoto pohledu to bylo zajímavé utkání. Nás mrzí, že jsme ve druhé půli neproměnili dvě šance, kdy jsme šli sami na branku. Ale prostě to je fotbal. Byl to hezký zápas, asi spravedlivá remíza. Kdyby v druhé lize byly všechny zápasy takové, tak by se diváci fotbalem bavili. Ale opakuji, hráli jsme doma, chtěli jsme vyhrát. Nicméně bodu si se silným soupeřem vážíme. Denny Samko musí na vyšetření. Uvidíme. Má nateklý kotník, takže to vypadá na klasický výron. Leduje to. Potřebujeme, aby byl co nejdřív fit. Je to pro nás klíčový hráč. Dneska podal velmi dobrý výkon. Věříme, že se co nejrychleji vrátí na trávník.“

Martin Hyský (FC Sellier & Bellot Vlašim): „Z našeho pohledu to byl zápas dvou poločasů. V tom prvním, i přesto, že jsme šli brzo do vedení po pěkné akci, nejsem spokojený s tím, jak jsme se prezentovali. Hrozně míčů jsme kazili, špatná organizace ve hře dozadu, vázlo nám to. Domácí nás přehrávali a nezachytili jsme tempo zápasu. Nebyli jsme schopni ani čelit rychlosti a agresivitě, kterou Varnsdorf měl. Domácí zaslouženě první půli zaslouženě vyhrál. Musím ale pochválit kluky, kteří přišli do zápasu. Poločasové střídání nám vyšlo, hlavně přesunutí Labíka do středu hřiště. Z naší strany byla druhá půle mnohem lepší jak kombinačně, tak v přechodu do útoku. Najednou jsme byli agresivnější. Cením si toho, že jsme se dvakrát dokázali vrátit do zápasu a dovedli ho do remízového výsledku. Za ten druhý poločas chci tým pochválit. Takhle si představuji, že by to mělo vypadat. Divákům se zápas musel líbit.“

FK Varnsdorf - FC Sellier & Bellot Vlašim 3:3 (2:1)

Branky: 33′ Labík (vla.), 37′ Gembický, 77′ Firbacher – 4′ Singhateh, 59′ Breda, 88′ Labík

Sestava FK Varnsdorf: Vaňák – Švanda, Kubista, Kouřil (C), Ambler – Kříž (70. Dufek), Samko (85. Osaghae) – Gembický (70. Zálešák), Stránský, Michal (85. Omon) – Hodek (55. Firbacher).

Sestava FC Sellier & Bellot Vlašim: Vágner – Labík, Kričfaluši, Breda (C) (80. Tavares), F. Dostál – Onije (46. Solomon), Šubert (80. Biegon) – Šmiga, Beran, Nogha – Singhateh (46. Heppner).

Zdroj: Tomáš Secký/fkvarnsdorf.cz