Varnsdorf rozhodl o osudu utkání začátkem druhé půle. Ve 48. minutě se po centru z pravé strany dostal k odraženému míč Kubista, který posunul na Dominika Žáka, jenž přízemní střelou otevřel skóre utkání. O dvě minuty později se domácí radovali znovu. Aktivní Dordič zavezl míč na střed hřiště, vybídl Patrika Schöna, který se trefil k pravé tyči – 2:0. Definitivní tečku za zápasem udělali svěřenci Miroslava Holeňáka v 58. minutě. Bosenský štírek našel mezeru v hostující obraně a vyslal do úniku Pavla Rudnytského, který si obhodil Hasalíka a zvyšoval na 3:0 do odkryté branky.

I přes nepříznivý stav hosté nesložili zbraně a snažili se s výsledkem něco udělat. Po hodině hry už se ale nehrál příliš pohledný fotbal. Sudí často přerušoval hru, udělil několik žlutých karet a vstoupilo do toho několik střídání na obou stranách.

HODNOCENÍ TRENÉRŮ

Miroslav Holeňák (FK Varnsdorf): "Třinec jde herně nahoru a moc si vážíme, že jsme porazili takový tým. Výsledek je pro soupeře asi až moc krutý. Byli jsme ale lepším týmem, byť Třinec hrál velmi dobře, tak my jsme v situacích, které jsme si vytvořili, zachovali chladnou hlavu a dokázali jsme je proměnit. Ukázali jsme kvalitu v koncovce, přitom do stavu 0:0 jsme tahali za kratší konec. O to více si dnešního vítězství vážíme."

Martin Zbončák (FK Třinec): "Gratuluji Varnsdorfu k zisku tří bodů. Jsem smutný hlavně z toho výsledku, protože si myslím, že minimálně první poločas byl vyrovnaný a odehráli jsme ho velmi slušně. Vyrovnali jsme se i s rychlostními hráči soupeře, připravovali jsme se na ně. Ale potom jsme měli v druhém poločasu krátký výpadek, kdy jsme dvakrát přihrávajícím i zakončujícím hráčům dali moc volného prostoru, což nás stálo body. Srazilo nás to dolů, k tomu jsme ještě dostali třetí branku a s tak silným soupeřem jako je Varnsdorf, ještě na jejich půdě, bylo rozhodnuto. Přesto kluci nesložili zbraně, snažili se s výsledkem ještě něco udělat. Možná to vypadalo podle držení míče, že jsme měli optickou převahu. Ale byly to furt jen takové polonáznaky, pološance."

FK Varnsdorf - FOTBAL Třinec 3:0 (0:0)

Branky: 48. Žák, 50. Schön, 58. Rudnytskyy. R: Machálek – Mojžíš, Lakomý. ŽK: Dordič, Ludvíček, Radosta - Holík, Zbončák, Samiec. Diváci: 755.

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Zbrožek, Kubista, Radosta – Bláha (85. Michal), Žák – Schön (75. Ludvíček), Ondráček (67. Samko), Dordić (75. Tanko) – Rudnytskyy (67. Kříž).

Zdroj: fkvarnsdorf.cz