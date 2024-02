Na hřišti Spartaku Dubice sehráli fotbalisté třetiligové České Lípy generálku na jarní boje. Utkání proti druholigovému Varnsdorfu skončili zaslouženou porážkou 0:3.

Fotbalisté České Lípy podlehli druholigovému Varnsdorfu 0:3. | Foto: Jaroslav Marek

„Dnes jsme se potkali s kvalitním soupeřem, který ukázal, že když se dostane do šance, tak jí dokáže proměnit. My jsme se chtěli vyrovnat fotbalovostí, to se nám možná povedlo. Měli jsme tam dvě nebo tři šance, jenže jsme je neproměnili. Soupeř nás v prvním poločase nachytal po našich ztrátách. Pro mě bylo důležité, že jsme hráli na přírodní trávě, i když kvalita nebyla špičková. Zápas nám ukázal nějaké nedostatky, na kterých můžeme ještě týden pracovat," zhodnotil vše Pavel Hradiský, trenér Arsenalu Česká Lípa.

V prvním poločase si Lípa vytvořila tři gólové šance, jenže je neproměnila. Za to soupeř z Varnsdorfu ano. V 16. minutě se po nedůrazu Stružinského dostal k míči Ambler a následně poslal balon přes celé vápno volnému Rudnytskému a hosté šli do vedení - 0:1. O devět minut později, tentokrát z druhé strany, přihrával Stránský přes vápno zcela volnému Gembickému a hosté zvýšili náskok - 0:2.

Ve druhém poločase Lípa prakticky neohrozila soupeřovu branku, jenom snaha nestačila. Naopak hosté zvýšili na 3:0, autorem poslední trefy byl novic Matyáš Vojta, který bude ve varnsdorfském dresu hostovat z Mladé Boleslavi.

„Já to hodnotím samozřejmě pozitivně, protože se nám výsledek podařil. I vzhledem tomu, že jsme hráli uprostřed února na terénu, kde to dost skákalo. Oba týmy si s tím poradily a snažily se hrát fotbal. Zápas splnil svůj účel," řekl Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

FK Arsenal Česká Lípa - FK Varnsdorf 0:3 (0:2)

Branky: 16. Rudnytskyy, 25. Gembický, 48. Vojta. Rozhodčí: Řeháček, ŽK: 2:2, počet diváků 150.

Arsenal Česká Lípa: Král (46. Novák) – Stružinský. Filip, Dvořák, Baláž – Hajdo, Vít – Šimon (68. Ješeta), Kazda (65. Valta), Ješeta (58. Pajkrt) - Halbich.

FK Varnsdorf: Vaňák – Zálešák, Kouřil, Kubista, Ambler – Polyák – Rudnytskyy, Solomon, Stránský, Gembický – Simon. Náhradníci: Pešl, Kosař, Yuzvak, Kříž, Samko, Adeleke, Dufek, Vojta, Podzimek.

MIROSLAV DALÍK