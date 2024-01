Fotbalisté druholigového Varnsdorfu zvládli další přípravný zápas, když na domácí umělé trávě porazili Slovan Liberec B vysoko 6:1. Severočeský tým vstupuje do „důležitější“ fáze zimní přípravy.

Varnsdorfský kouč Miroslav Holeňák. | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

Dvě branky obstaral Podzimek, po jednom gólu přidali Samko, Omon, Stránský a Hodek. „Od začátku zápasu jsme byli lepší. Liberec se nám to samozřejmě snažil co nejvíce znepříjemnit. Vysoce nás napadal, takže to nebylo tak jednoduché, jak ukazuje výsledek. Soupeř se snažil hrát konstruktivně, bez velkých nákopů, prostě hezký fotbal. Jsem rád, že jsme prokázali větší kvalitu a dali nějaké branky,“ řekl Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.

Mrzel ho jeden inkasovaný gól, který přišel na konci prvního poločasu. „Sice mě potěšilo, že to nebylo ze standardní situace, ale i tak jsme to chtěli odehrát s nulou. Bylo tam ale jedno okýnko, navíc měl Liberec ještě jednu velkou šanci. To mě trochu zamrzelo,“ přiznal.

Hráčský kádr aktuálně čtrnáctého týmu druhé nejvyšší soutěže pomalu dostává jarní obrysy. „Rozloučili jsme se s Nikitou Goncharem. Vyloženě nás nezklamal, je to kvalitní fotbalista. Ale bohužel post, který hraje, nás vyloženě netrápí. Zpátky do Pardubic odešel Kuba Svatoš, který u nás byl krátce. Je to stále mladý hráč, do budoucna bychom se spolupráci nebránili. Pokud byl měl zájem, mohli by se v létě vrátit,“ prozradil Holeňák.

„Naopak nás přesvědčil Matěj Vlk, toho si necháme. Pak tu je ještě mladý hráč z Nigérie, Tobi Adeleke. Tady nás netlačí čas, to si ještě vyhodnotíme s panem Gabrielem,“ hlesl. Ve Varnsdorfu také pokračuje liberecké duo Polyák – Yuzvak.

Zimní příprava se chýlí ke konci, Varnsdorf odehraje poslední tři přípravné zápasy – proti Velvarům, České Lípě a Ústí nad Labem. „Máme za sebou lednový blok, kde jsme v zápasech dávali prostor všem hráčům. Chtěli jsme, aby měli stejnou minutáž. Teď už to bude jiné, v únoru už budou dostávat více šancí ti „lepší“ hráči. Ti, co nás nepřesvědčili, budou hrát prostě méně,“ dodal Miroslav Holeňák.