Cesta k varnsdorfské výhře vedla přes standardní situace. Hosty, kterým chyběli vykartovaní obránci Zbrožek s Hasilem, dostal do vedení ve 14. minutě stoper Kouřil. Vytáhlý obránce se prosadil po přímém kopu, míči v cestě do branky pomohla teč ve zdi. Ve 28. minutě ten samý hráč proměnil pokutový kop po faulu na velmi agilního Kocourka.

„Seděl nám styl Dukly, která je specifická v tom, že chce hrát španělský fotbal. V prvním poločase jsme byli kvalitní na míči a dokázali domácí rozpřihrávat. Díky tomu si kluci odpočinuli na balonu a dostávali se do slibných situací. Branky sice padly ze standardních situací, vedla k tomu naše dobrá kombinanční hra,“ pochvaloval si první půli trenér Varnsdorfu Pavel Drsek.

Komplikací byla 43. minuta, kdy se zranil dobře hrající Ondřej Kocourek a musel z kola ven. „Po změně stran začali kluci podvědomě bránit, domácí čtyřikrát vystřídali, byli aktivnější a zaslouženě snížili. Velká škoda byla, že Patrik Schön neproměnil velkou šanci. V závěru nám docházely síly, kluci tahali nohy. Nakonec jsme to ubojovali a jsme za to moc rádi,“ usmál se Drsek.

Severočeši tak zapsali na pátý jarní pokus první výhru. V dalším druholigovém programu to může být ta správná psychická vzpruha. Pro Pavla Drska to bylo první vítězství v mistrovském zápase v roli varnsdorfského kouče. „Je to důležité pro nás všechny. Kluci to odbojovali. Výkon v Blansku nebyl dobrý, ale byl tam příšerný terén. Nikde jsem to neřekl, ale ten terén tam byl úmyslně špatný. Na takových trávnících se fotbal hrát nedá. Teď na Dukle bylo vidět, že se tam o trávník starají srdcem. Na naší hře to bylo znát. Věřím, že nám tenhle úspěch pomůže do dalších zápasů. Věřím, že máme tým, který bude hrát o vyšší příčky a ne o záchranu,“ zdůraznil.

Tým z Kotliny se musel vypořádat s absencí dvou důležitých obránců. Chyběl Hasil a Zbrožek. „Vrátil se ale Martin Kouřil, který je pro klub obrovskou personou. V závěru už toho měl taky plné zuby, přeci jen se vrací po svalovém zranění. Ale všichni odvedli dobrý výkon, na stoperu si uhrál své Petr Heppner. Teď nás čeká zápas s Chrudimí. Uvidíme, v jakém nastoupíme složení," dodal Drsek.

Domácí zápas s Chrudimí sehraje Varnsdorf už ve středu 14. dubna od 16.30.

FK Dukla Praha - FK Varnsdorf 1:2 (0:2)



Branky: 58. D. Souček - 14. Doumbia (vlastní), 28. Kouřil (PK). R: Nedvěd – Vaňkát, Vyhnanovský. ŽK: Kovernikov, F. Rada, Chlumecký, Piroh - Ondráček.



Dukla: A. Richter – M. Richter, Kouřil, Kazda (69. Lehoczki) – Rudnytskyy (C), Bláha, Kocourek (43. Schön), Heppner – M. Kubista, Ondráček (77. Macháček) – Šimon (69. Velich).