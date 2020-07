Na posledním domácím duelu Teplic se Zlínem byly v hledišti mezi dvěma tisícovkami diváků stovky po fotbale hladových fandů z Německa. „Jen v předprodeji si lístek koupilo tři sta německých občanů. Troufám si říct, že to je náš rekord, jinak jezdí jen na Spartu, Slavii, Plzeň, hlavně fandové z Altenbergu a okolí, ale ne v takovém počtu,“ sdělil po zápase „sklářů“ se Zlínem, kteří domácí vyhráli 4:1, mluvčí FK Teplice Martin Kovařík. „Nezaznamenali jsme žádný incident, vše proběhlo v pořádku,“ přidal.

Ne vždy tomu tak ale bylo, němečtí fotbaloví turisté už na Stínadlech v minulosti dali o sobě vědět. V prosinci 2018, shodou okolností rovněž při utkání Teplic se Zlínem, chtěl jeden z Němců oslavit gól Jakuba Hory vyskočením na zídku tribuny, avšak posílen alkoholem zavrávoral a zřítil se po hlavě dolů. Kupodivu se mu nic vážného nestalo, přesto ho pořadatelé raději odvezli do nemocnice.

V létě 2015 vtrhl při přátelském duelu „žlutomodrých“ s Dynamem Drážďany na hrací plochu ze sektoru Dynama nahý fanoušek, rovněž notně „upravený“ alkoholem. Dechová zkouška naměřila 1,3 promile. Dostal tříměsíční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na 18 měsíců a navrch nesměl tři roky na zápasy Teplic.

Zvýšený zájem německých fanoušků je znát i v krajském Ústí nad Labem, které hraje druhou nejvyšší soutěže. „Nárůst německých příznivců je teď výrazný. Dělá to tak patnáct až dvacet procent z návštěvy na zápas. Jezdí k nám početné skupiny německých fanoušků i z velké dálky, dokonce až z Hamburku,“ prozradil Deníku technický manažer ústeckého klubu Petr Procházka.



Němečtí fans berou útokem i klubový fanshop. „Pokaždé chtějí vědět, kdy máme otevřený fanshop. I když Ústí není jejich klub, nějaký „merch“ si u nás vždy koupí,“ doplnil Procházka.



Ve Varnsdorfu, který leží na česko-německých hranicích, jste mohli vidět německé fanoušky ochozech stadionu v Kotlině i před nástupem koronaviru. Teď jich přijíždí ještě o něco víc. „Jezdí jich teď dost, na poslední domácí zápas asi padesátka. Dříve jsme jich tu tolik nevídali. Němci jsou sportovní národ, mají o fotbal zájem, to nadšení mi v Česku trošičku schází,“ smutně řekl Zbyněk Přibyl, sekretář druholigového Varnsdorfu.

Němečtí fanoušci se chodí dívat i na nižší fotbalové soutěže. „No, více jich chodí do Vilémova, u nás chodí tak pět německých fanoušků,“ řekl Ladislav Čurgali, trenér fotbalového Šluknova, který hraje I. A třídu.



„K nám chodí ze Sebnice a Saupsdorfu, někdy i dvanáct až patnáct a někdy třeba jen dva, tři. Obdivují klobásy z udírny a pivo, troubí a fandí v rámci možností. Pak si to vše fotí a dávají na Facebook,“ prozradil Libor Sklenář, manažer fotbalového Vilémova, který je tradičním účastníkem krajského přeboru Ústeckého kraje.

Česko-německý stadion? Nenaplněná vize

V roce 2015 německý klub z Neugersdorfu oslovil sportovního ředitele Varnsdorfu Vlastimila Gabriela s nápadem vybudovat společný stadion. Varnsdorfský fotbalový šéf ze všeho ale vycouval. „Německé orgány by s tím problém neměly, takže oni by do toho šli. Jenže naše české řeknou, že to je utopie. Samozřejmě by to navíc bylo na pozemku města Rumburk, ne ve Varnsdorfu, zase by musel rozhodovat někdo další, další a další. Takže jsem z toho nějak vycouval,“ řekl Gabriel.