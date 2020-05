Hráči Liberce a Jablonce nebyli výjimkou a i oni si střihli další průpravné duely. Slovan změřil síly s Varnsdorfem a áčko Jablonce vyzvalo své béčko. Vyhrálo 4:2.

Liberec byl v utkání s Varnsdorfem favoritem a svoji úlohu začal plnit už od 3. minuty, kdy byl ve vápně faulován Imad Rondič a Kamso Mara nařízenou penaltu proměnil. Na konečných 2:0 pro Slovan upravil Rondič po excelentním zakončení, jemuž předcházela přihrávka od Peška.

„Dobrá příprava, kvalitní soupeř. Je pro nás hrozně důležité, že se hráči snažili o věci, které ve hře vyžadujeme. Rychlá kombinace, rychlé přihrávky, snaha o kolmou hru… To, že se akce kolikrát nepovedly, je součástí hry po delší pauze. Chyby k tomu patří. Pozitivní je, že jsme viděli v naší hře to, co chceme hrát,“ chválil trenér Liberce Pavel Hoftych.

„Utkání nám dalo hlavně další zápasové zatížení. V tréninku člověk herní vytížení bohužel nenatrénuje. Odehráli jsme dva přípravné zápasy a teď už příští sobotu v Teplicích naostro,“ ohlédl se za přípravou záložník Slovanu Tomáš Malinský.

Přes porážku panovala spokojenost i ve varnsdorfském táboře. „Musím říct, že po tak dlouhé době, kdy jsme nehráli a jen trénovali, to dnes nebylo vůbec špatné. I přes porážku 0:2, bylo v utkání docela dost dobrých věcí. Samozřejmě rozdíl mezi první a druhou ligou byl viditelný. Na naší straně bylo více drobných nepřesností, což nám nejvíce ubližovalo na posledních 25 metrech. Musím říct, že nejsem vůbec zklamaný. Utkání nám nabídlo spoustu skvělých věcí,“ řekl trenér David Oulehla. „Jsem rád za přístup, s jakým k utkání kluci přistoupili a prezentaci fotbalu, kterou předvedli. Myslím, že nám toto utkání před restartem dodá trochu více sebevědomí. Jsem spokojený,“ dodal.

Jablonec si zahrál s vlastní rezervou. „Za deset dní je liga, tak potřebujeme hrát,“ uvedl asistent jabloneckého A týmu Zdeněk Klucký.

Generálky vyšly lépe favoritům

Liberec – Varnsdorf 2:0 (1:0) Branky: 3. Mara, 48. Rondić. Neproměněná penalta: 71. Karafiát. ŽK: 70. Samoel

Liberec: Knobloch (46. Nguyen) – Mikula, Kacharaba, Karafiát, Hybš (46. Fukala) – Malinský, Hromada (46. Alibekov), Mara (73. Michal), Pešek (59. Zeman) – Baluta (59. Beran) – Rondić (73. Mashike).

Varnsdorf: 1. pol.: Samoel – Barac, Lehoczki, Kouřil, Heppner – Kocourek, Bláha – Rudnytskyy, Breda, Schön – Micovčák. 2. pol.: Vaňák – Barac, Lehoczki, Kouřil, Novák D. – Novák L., Kubista – Ondráček, Kocourek, Zezula – Šimon.

Jablonec A – Jablonec B 4:2 (3:1) Branky: 17. a 19. Sýkora, 40. Kratochvíl, 52. Matoušek – 5. Kinčl, 75. Ali-Abubakar.

Jablonec A: 1. pol.: Hanuš – Holík, Jugas, Jeřábek, Krob – Považanec – Jovović, Kratochvíl, Hämäläinen, Sýkora – Chramosta. 2. pol.: Hanuš – Štěpánek, Jeřábek, Plechatý, Sýkora – Hübschman – Pleštil, Pilík, Kubista, Matoušek – Velich.