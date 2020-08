Tým z Kotliny, který má před sebou jedenáctý druholigový ročník v řadě, zůstává skromný. „Upřímně? Přál bych si klidnou sezónu. Důležitý bude vstup do soutěže. Můžeme se nastartovat, nebo se naopak dostat do útlumu,“ má jasnou David Oulehla, který své svěřence povede v prvním kole hned do derby proti Ústí nad Labem.

Letní příprava utekla jako voda. Byl jste s ní spokojený?

Byl jsem hodně spokojený. Měli jsme tam ten německý trip, kde jsme narazili také na jiné soupeře. Byla tam jiná mentalita, jiný styl hry. Jelikož pauza po sezóně byla krátká, plynule jsme na to letní přípravou navázali. Proto to nebylo tak intenzivní, více jsme se mohli věnovat technicko-taktickým záležitostem. Tým se trochu změnil. Výsledky v přípravě jsem neřešil. Uvidíme, jak odstartujeme. Od toho se pak bude všechno odvíjet.

Generálku jste sehráli na půdě prvoligové Mladé Boleslavi, které vás porazila 3:0.

I když jsme prohráli, byl jsem s naší hrou spokojený. Boleslav patří k týmům, které atakují evropské poháry. Ten rozdíl tam byl patrný. První gól jsme ale dostali krásnou střelou z 35 metrů. Další dvě branky jsme si dali sami. Z defenzivní činností jsem byl spokojený, dařila se nám i mezi hra. Ale v útočné fázi to nebylo dobré. I díky našemu špatnému řešení, ale také díky kvalitě soupeře. Přesto tam musíme být lepší, přesnější, efektivnější.

Tentokráte se ve vašem kádru škatulata tolik nehýbala jako v minulé letní přípravě. Velmi slibně vypadá stoperská dvojice Hasil – Zbrožek.

Kristián Zbrožek přišel právě kvůli tomu, aby zaplnil místo centrálního stopera po Martinu Kouřilovi. Navíc by měl plnit roli osobnosti a lídra celé kabiny. Měl by být tahounem společně s Rudnytskyym, Kocourkem a Bláhou. Co se týče Hasila, o toho jsme hodně stáli. Tohle stoperské duo by nám mělo výrazně pomoct.

Naopak mezi třemi tyčemi budou velmi mladí brankáři. Máte určenou jedničku?

Není o tom ještě rozhodnuto. Jak Martin Vaňák, tak Adam Richter se jeví velmi dobře. Pro Martina je to nový impuls do další práce, neboť Ritchie má své kvality. Je to tedy padesát na padesát. Kdo půjde proti Ústí se rozhodne v posledních hodinách před zápasem. Další kola ukážou, jaký model z toho vypadne. Rozhodně nemám problém, aby se brankáři střídali.

Co ofenzivní část? V týmu už není Micovčák, který přeci jen pár branek nastřílel.

Máme tedy Šimona, Schöna, Ondráčka. Marka Richtera jsme předělali ze stopera na útočníka. Je gólový, věříme, že to bude trefa do černého. Dáme mu prostor.

Pro vás to bude třetí sezóna na lavičce Varnsdorfu. Předešlé dvě byly úplně odlišné.

Upřímně? Přál bych si, aby ta třetí byla co nejklidnější. Ale důležitý bude start. Bereme vše s pokorou, zůstáváme při zemi. Není to klišé, že jdeme zápas od zápasu. Soustředíme se na první zápas v Ústí nad Labem. Nemáme přehnané očekávání, nemáme velké oči, jsme skromní. Ale věříme, že to bude lepší, než v minulém roce.

Do boje půjde jenom čtrnáct účastníků, chybět tak budou čtyři zápasy. Nevadí vám to?

Je pravda, že člověk je zvyklý na šestnáct týmů. Na druhou stranu odešly velmi silné týmy, se kterými nebyly moc velké šance na body. Já v tom ale nic nehledám, pro nás se nic nemění. Chceme bodovat v každém zápase a uvidíme, co z toho vyleze. Pokud chytneme start, můžeme se dostat do pohody. V opačném případě může přijít křeč a útlum. To by pak bylo mnohem složitější.

Vám se trochu změnil realizační tým. Váš asistent a trenér brankářů Libor Macháček odešel do Jablonce. Místo něj přišel Radek Porcal, bývalý dlouholetý gólman Varnsdorfu, který ukončil kariéru. Jak zatím zvládá svou novou roli?

Jsem až překvapený, jak se Radek dokázal rychle přepnout z hráčské pozice na tu trenérskou. Je to dané věkem, má něco za sebou. Jelikož má rodinu, má jinou mentalitu, než mladí kluci. Je to normální kluk, na nic si tady nehrajeme, funguje nám to dobře. Za ty dva roky se posunul i Honza Filip. Na druhou stranu je potřeba říct, že odchod Libora Macháčka je velká ztráta. Je to zkušený borec, který mi hodně pomohl.

Druhou ligu zahájíte jako první. V pátek 21. srpna nastoupíte v rámci derby na půdě Ústí nad Labem. Vy jste tam ale už dokázal dvakrát zvítězit.

Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se to pokračovalo. První zápasy bývají ošidné a většinou nejsou moc hezké. Tak jako tak očekávám těžký duel. Ústí hodně přebudovalo kádr, připomíná mi to naší loňskou situaci. Máme o soupeři potřebné informace. Zkusíme být aktivní a zkusíme nějaký ten bod vybojovat. Přesto zůstáváme pokorní a máme k Ústí respekt.