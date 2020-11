Druhá fotbalová liga by se tak rozjela po měsíční pauze. Pokud tedy vše klapne, fotbalisté Varnsdorfu budou hrát v neděli od 14 hodin proti Vlašimi. S největší pravděpodobností to bude bez diváků. „Všechno je dlouhé, nestandardní a pro všechny těžké. Už nás to hodně unavuje. Pokud vše vyjde a budeme hrát, jedině dobře. Hodně se těšíme,“ přiznal varnsdorfský kouč David Oulehla.

Jeho svěřenci mohli v nouzovém stavu trénovat pohromadě, profesionální sportovci měli v Česku výjimku. „Jenže všechno okolo je omezené. Kabiny, regenerace, vnitřní prostory. Tohle období je prostě hodně složité. Nemáte před sebou žádný vrchol. Jen trénujete, je hodně těžké kluky motivovat. Říkáte si – týden a půjdeme hrát. Pak si to řeknete další týden a už je z toho měsíc. Pro všechny je to hodně těžké na psychiku. Doufám, že se začne pravidelně hrát,“ pevně věří.

Pokud ovšem chtějí druholigové kluby hrát, musí podstupovat pravidelné testy. A nebude to jednou za měsíc, jako na začátku podzimní části. Teď týmy čeká testování před každým zápasem. „Jedno testování nás přijde na 60 tisíc. Musíme si to platit sami,“ podotkl sekretář klubu Zbyněk Přibyl. Ve hře by měla být kompenzace z programu COVID sport. „Teď to pro nás bude častější kontrola. Jsem upřímně zvědavý, jak dopadneme. Celé mužstvo jde na testy v sobotu, tak uvidíme,“ pokrčil Oulehla rameny.

Velkou otázkou je, jaká bude aktuálně úroveň zápasů druhé nejvyšší soutěže. „Pro všechny to bude stejné, dlouho se nehrálo. Je jasné, že to bude znát. Pokusíme, aby to mělo nějaké parametry. Vše ukáže samotný zápas,“ zdůraznil kouč Varnsdorfu.

Podzimní část se tak termínově hodně natáhne, je možné, se se bude dohrávat i ve druhé polovině prosince. Tedy za zimního počasí a pravděpodobně velmi špatných terénech. „Bude záležet na více faktorech. Takže počasí, terény nebudou nic moc. Pokud ale počasí dovolí, myslím si, že těch deset kol bychom mohli uhrát. Možná se dá zvládnout i dvanáct, ale to už by bylo na hraně. Bude ale klíčové, jaký vývoj bude mít koronavir a jaká bude reakce státu. Těžko předvídat,“ zakroutil hlavou.

Už teď je jasné, že sport bude mít finanční trable. Chybí diváci, příjmy ze vstupné, problémy budou také se sponzory. A do toho ještě výdaje na pravidelné testování. „Tohle jsme neřešili. Sport by měl dostat státní podporu, ale informace ekonomického rázu má pan Gabriel. Je ale jasné, že ekonomika sportu do budoucna bude velmi složitá. Ekonomické dopady koronaviru na sport jsou a budou devastující. Myslím, že by si politici měli uvědomit, že sport je u nás totálně podfinancovaný,“ uzavřel vše David Oulehla.