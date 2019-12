Patnáct bodů, nejhorší obrana, třinácté místo nepříliš lichotivá vizitka týmu, který letos slaví desátou druholigovou sezónu v řadě. „Tým má své srdce a chce pracovat. Závěr už se blíží tomu, kam bychom chtěli směřovat,“ řekl mladý trenér FK Varnsdorf David Oulehla.

Hodnocení podzimní části asi nebude z vašeho pohledu příliš pozitivní.

Určitě nejsem spokojený s podzimní části. Na záchranu máme náskok pět bodů, to ale nakonec z pohledu vývoje soutěže není zase tak zlé. Na jaře nás čeká těžký start, ale nějakou rezervu máme. Na druhou stranu musíme brát i fakta, která hrají svou roli. Měli jsme suverénně nejmladší a nejméně zkušený tým ve druhé lize. Takže jsme se snažili odevzdat to nejlepší. Já se na to spíše dívám tak, že jsme posunuli mladé kluky zase o něco dal. Kdyby ten tým zůstal pohromadě a dobře se doplnil, může se postupně posouvat dál. To mě jako trenéra hodně zajímá. Máme dobrý příklad třeba na Pardubicích. Dobrý brankář, obrana čtveřice pohromadě několik let, před nimi štít Jeřábek a na hrotu zkušený Černý. A potom to doplníte mladými hráči a muže to fungovat.

Celý podzim se hodně mluvilo o vaší prostupné defenzivě. Bylo znát, že vám v létě odešla skoro celá obrana včetně brankáře.

Tak nejmladší obrana soutěže byla také nejméně zkušená. V některých zápasech byla defenziva složena ze čtyř hráčů, kteří měli dohromady strašně málo zápasů ve druhé lize. To nám chybělo. Ale zase pokud má hráč předpoklady a schopnosti, tak se to dá postupně trénovat a zlepšovat. My jsme z posledních šesti zápasů prohráli pouze jeden v Brně. A pokud vynechám právě Brno, tak jsme v těch dalších zápasech nedostali více než jednu branku. Jsem rád, že v závěru naše společná práce byla vidět a kluci začali ukazovat, že by na druhou ligu postupně mohli mít. Všechno však má svůj čas a některé věci prostě nejde uspěchat.

I přes nelichotivou bilanci jste doma zvládli důležité zápasy proti Vlašimi a Sokolovu. Tady ukázal tým charakter.

Snažíme se hráče vybrat podle nějakých parametrů, vždycky se ale natrefíte. Ale mužstvo má své srdce, museli jsme postupně pracovat a zlepšovat věci, co se opakovaly. A závěr už se blížil tomu, kam bychom chtěli směřovat. Uvidíme jak se nám podaří zimní příprava a jarní část.

Jako nejhorší vystoupení lze jasně označit výbuch v Hradci Králové. Jak těžké bylo po debaklu pracovat s hráči v kabině?

V životě a ve fotbale jsou těžké chvíle, člověk si to musí vyhodnotit a jít prostě dál. Je mi toho výsledku líto, ale je to za námi. Hráči na takové utkání musí zapomenout a jít dál. To je cele. Po takovém zápase je potřeba kabině vrátit víru ve vlastní schopnosti a sebevědomí. O ničem jiném to není. Pokud má tým charakter, tak další utkání udělá vše pro dobrý výsledek. My pak za týden porazili Jihlavu.

Tento týden ještě máte hokejové utkání a také návštěvu školky. Kdy vám začne zimní příprava?

Máme ještě udržovací blok, ale s tím, že hlava se orientuje jiným směrem, než na fotbal. Hráčům začíná individuální plán 25. prosince, zimní příprava pak startuje 6. ledna.

Během sezóny přišli do obrany Ngimbi a Lehoczki. Splnili vaše očekávání?

Už příprava nám ukázala, že máme problém v obranné čtveřici I přes tréninkový proces nám opakovaně vyskakovali v utkáních opakující se hrubé chyby. Reakcí tak byl příchod Ngimbiho a Lehoczkiho. Oba jsou rychlostní tipy hráčů, mají velmi dobré fitness předpoklady, zasunuli jsem do čtveřice Rudnytskyyho aby tam byla zkušenost. A zleva byl Heppner, který se v závěru hodně zlepšil. Před nimi začala fungovat dvojice Bláha a Houser. Vršek už se vždy nějak postaví. Takže bych byl rád, kdyby tito hráči zůstali. Věřím, ze se můžeme zlepšovat.

V útoku si dle čísel vedl poměrně slušně Micovčák. Také se uvedl zbytečnou červenou na Žižkově. Jste s tímto hráčem spokojený?

Erik je klasicky útočník, střelec, hráč který umí ve vápně zúročit práci celého týmu. Je to dobrý kluk, ale horká hlava. Musí nabrat zkušenosti a pochopit, že v utkáních může ovlivnit především svůj výkon a výkon svého týmu. Není ještě připraven tak, jak bychom chtěli. Musí v utkáních přidat ještě více práce pro tým. Když bude dobře pracovat, může to být zajímavý hráč.

Očekáváte nějaké odchody?

Neustále komunikujeme s panem Gabrielem. Tento týden máme jednání, takže teď o tom hovořit je asi zbytečné. Pan Gabriel je šéf, takže jde všechno přes něj. Vše je odvislé i od peněz. Oba už něco máme v hlavě. Uvidíme.

A co případné posílení mužstva? Jsou nějaké posty, které by bylo potřeba posílit?

Všechno jde přes pana Gabriela. On i já máme v hlavě seznam hráčů, chceme ale tento tým podržet a pracovat sním. Jsou to mladí kluci, ale chtějí pracovat. Mají chuť a zkušenosti postupně nabereme.

Vy zůstáváte v týmu i pro jarní část?

Ano mám ve Varnsdorfu platnou smlouvu a práce zde mě baví a naplňuje. Mám okolo sebe i lidi, se kterými se dobře pracuje. Postupně tady člověk sbírá zkušenosti.