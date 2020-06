„Přitom jsme měli do utkání dobrý vstup, za první poločas toho klukům nemám co vytknout. Splňovali to, co chtěli. Měli jsme tam dvě velké šance. Pokud chceme porazit tým, jako je Žižkov, tak tohle prostě musíme vyřešit,“ kroutil hlavou varnsdorfský kouč David Oulehla.

„My jsme samozřejmě rádi, že jsme tady vyhráli. Mužstvo potřebovalo po domácí porážce s Chrudimí nějakou vzpruhu. Výsledek je pro domácí hodně krutý. Utkání se lámalo v první půli, kdy jsme se štěstím přežili dvě šance domácích,“ uznal trenér Žižkova Zdeněk Hašek.

Šance domácích? Nejprve se ze strany hnal na Švengera, ten ho však vychytal. Ještě lepší pozici měl Lukáš Novák, který se po nahrávce Rudnytskyyho ocitl mezi malým a velkým vápnem. Branku ovšem trestuhodně minul. „Byla to stoprocentní šance, ale já to nezvládl. Věřím, že kdybych to proměnil, tak neprohrajeme,“ sypal si Novák popel na hlavu.

„Soupeř nás tři minuty před poločasem potrestal Jarda Diviš. Tam byla vidět zkušenost. Krásný náběh a parádní střela mezi tyčí a brankářem,“ smutně hlesl Oulehla.

Po změně stran pak Viktorka během osmi minut udeřila dvakrát, dostala se do tříbrankového trháku. „Jenže jsme se uklidnili až moc. Posledních patnáct minut si domácí vytvořili další tři gólovky. Čekal jsem, že budeme hrát jinak. Celkově to bylo těžké utkání, ale to teď bude při současném systému asi každé. Vítězství si opravdu moc vážíme,“ dodal Hašek.

Zatímco Žižkov zůstává v kontaktu s čelem tabulky, Severočeši zůstávají na čtrnáctém místě. Ze čtyř jarních zápasů vyhráli pouze jednou, navíc inkasovali 12 branek.

„Druhá půlka se my už tolik nelíbila. Rozhodla kvalita a zkušenost středové trojky Viktorky. My tam naopak nebyli tolik agresivní a kvalitní. Rozdíl byl v chování v šestnáctkách. Zatímco hosté z pěti, šesti situacích dali čtyři góly, my jsme byli nuloví. Proto jsme tam, kde jsme,“ pokrčil Oulehla rameny.

Tři zápasy, tři branky. Navíc dvě z pokutových kopů. Varnsdorf se po koronavirové pauze trápí ve finální fázi. „My se tam tlačíme, dostaneme. Ovšem v klíčovém momentu selžeme. Zbytečně to přidržíme, nebo špatně vyřešíme. Je to pořád dokola. Měli jsme nižší kvalitu, než Viktorka. Byl to nejlepší tým, se kterým jsme se na jaře setkali. Přesto jsme to měli zvládnout daleko lépe. Je to debakl a to by se nám nemělo stávat,“ uzavřel vše kouč Varnsdorfu.

V sobotu 6. června hraje Varnsdorf v derby na půdě Ústí nad Labem. „Budeme muset derby zvládnout,“ burcuje Lukáš Novák.