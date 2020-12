Tým z Kotliny se tak drží na devátém místě se stejným bodovým ziskem jako sedmá Vlašim. Relativně daleko od sestupových pozic. „S podzimem jsem spokojený. Oproti minulé sezóny jsme hodně posílili do obrany. To nás trápilo. Útok byl ale horší. Byl to náročný půlrok, těch 17 bodů je v konečném zúčtování hodně slušných,“ přiznal trenér David Oulehla, který vede Varnsdorf už třetím rokem.

Nejlepším střelcem Varnsdorfu je kapitán Pavlo Rudnytskyy. Nejzkušenější hráč Oulehlova souboru dal čtyři branky. Hned ve třech případech šlo o vítěznou trefu. Jinak byl ale útok hodně sterilní. „Musíme si uvědomit, že s odchodem Micovčáka, Bredy a Barace odešlo hodně branek a asistencí. Bylo to cítit. Je jasné, že tady musíme posílit. Pak se můžeme posunout dál,“ zdůraznil varnsdorfský kouč.

Na hrotu se tak protočilo několik hráčů, v závěru dostával nejvíce příležitostí Matěj Šimon. „Je to tak. V posledních zápasech se dobře zakomponoval Šimon. Máme ho tady už rok a půl, forma rostla, má na to předpoklady. Co jsme od něj chtěli, to se povedlo. Šance také dostával mladý Kubr, to je náš odchovanec. Pak je tady Mára Richter, kterého jsme předělali z obránce na útočníka. Bohužel doplatil na to, že nastupoval v období, kdy se nám moc nedařilo,“ prozradil.

Celý rok hrubě ovlivnila pandemie koronaviru. Zasáhla i fotbal. Podzimní část měla dlouhou pauzu, dlouho se nevědělo, kdy se začne opět hrát. „Bylo to komplikované, hlavně co se týče motivace. Museli jsme s tím hodně pracovat. Bylo to dlouhé. Když se to konečně rozjelo, byli jsme na pomyslné hraně. Jenom se trénovalo, to vás nebaví. Pak to šly zápasy v rychlém sledu. Celkově byl podzim jednou velkou zkušeností,“ přemítal Oulehla, který se ještě vyjádřil na téma chybějících diváků na mistrovských zápasech: „Je pravda, že obrovské návštěvy na druhou ligu nechodí. Ale stačí, když přijde pět stovek lidí a hned je to znát. Hrát bez fanoušků prostě není ono, doufám, že se to příští rok vrátí do normálu.“

Nyní druhá liga odpočívá. Varnsdorf vyběhne k prvním tréninku v rámci zimní přípravy v úterý 5. ledna. „Teď je pauza, pak mají kluci individuální plán. Já pauzu přivítám, rád si od fotbalu odpočinu. A hlavně, že už nemusíme chodit na testy. Co se týče kádru, tak pokud vím, tak nikdo nehodlá odejít. Jedině by na někoho mohla naskočit zajímavá nabídka. To zatím nepředpokládáme. Stát se to může asi u Martina Kouřila. Zatím na stole nic není. Co se týče příchodů, tak budeme hledat křídelníka, nebo hroťáka. Ale nebudou to velká jména. Půjde tradičně o mladé talenty,“ konstatoval.

Deset obdržených branek ve dvanácti zápasech je pro Varnsdorf slušnou defenzivní vizitkou. Svůj podíl na tom má brankář Adam Richter, který hostuje z prvoligového Jablonce. Richter dokázal vychytat pět čistých kont a v této statistice patří k nejlepším gólmanům v soutěži. „S Adamem jsem hodně spokojení. Máme ale dva kvalitní brankáře. Prvotní myšlenka byla, aby se točili po dvou zápasech. Adam začal, pak se tam dostal Martin Vaňák. Pokud by se to nezastavilo kvůli koronaviru, tak by pokračoval. Martin měl chytat v Táborsku, bohužel onemocněl. Takže měl trochu smůly. Máme tu zdravou konkurenci. Ještě tu je mladý dorostenec Hladík, který tu má do budoucna své místo,“ pokračoval Oulehla.

V zimní přípravě se Varnsdorf bude potýkat s jedním zásadním problémem – přátelské zápasy. První liga startuje jarní část už 16. ledna, 30. ledna je v plánu start třetích lig a divizí. Druhá liga startuje až začátkem března. „Budeme hrát zimní Tipsport ligu. Potom to bude komplikace. Až začnou nižší soutěže, budeme muset shánět soupeře v Německu a nebo se prostě domluvit na přáteláku s týmy, které hrají také druhou ligu,“ uzavřel vše David Oulehla.