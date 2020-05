Fotbalisté Varnsdorfu se intenzivně připravují na mistrovské zápasy. Co na rozhodnutí LFA říká kouč David Oulehla. „Upřímně? Nedokážu odpovědět na otázku, zda jsem rád, že se liga bude dohrávat. Osobně bych si to hodně přál. Všichni, okolo fotbalu vyvíjí maximální snahu, aby se tak stalo. Vše se ukáže až v následujících týdnech,“ má jasno mladý varnsdorfský kouč.

První a druhou ligu čeká nezbytné testování na přítomnost koronaviru. „Mám informace, že se budou testování účastnit všichni hráči. Včetně realizačního týmu. Vše je ale čerstvé a informace nyní dáváme dohromady. Postupně to všechno vyhodnocujeme,“ podotkl.

Vše tak bude záviset na pozitivních výsledcích všech aktérů fotbalových zápasů. „Já moc nevěřím, že ze všech klubů první a druhé ligy by někdo nebyl pozitivní na testy v rámci koronaviru. Kdyby se to nedotklo opravdu nikoho, byl bych hodně překvapený. Zároveň bych si to ale hodně přál. Soutěž se dohraje, pokud budou všichni zdraví. Uvidíme po testování,“ míní Oulehla.

Varnsdorfští hráči jsou podle jeho slov dobře připraveni. V plánu jsou také přátelské zápasy. „Připravovali jsme se, kluci pracovali poctivě. Teď už jsme dva týdny ve velké intenzitě, ve které normálně pracujeme. Máme dvě přátelská utkání – s Libercem a Jabloncem. Uvidíme, jak budeme v těchto zápasech vypadat,“ pokýval hlavou.

Tým z Kotliny, stejně jako celý druholigový peleton čeká opravdu velmi nabitý program, zápasy by měly logicky jít v rychlém sledu. „Devět zápasů za červen je opravdu hodně. Úskalí je mnoho. Využívání regenerace, cestování, šířka kádru. Je toho opravdu hodně. Hodně bude záležet na dobrém složení tréninkového cyklu, rozložení zátěže na všechny hráče. Většina se do hry nedostane. Strašně se na to těšíme. Od ledna defacto trénujeme. Jsme rádi, že to snad konečně začne,“ uzavřel vše David Oulehla.