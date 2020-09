„Je to velmi silové, ale také pohyblivé mužstvo. Svou výškou je nebezpečné ve vzduchu. Mají silné útočníky, kteří rozhodně umí vstřelit branku. Soupeř má rychlé kraje a velmi technický střed hřiště. Navíc v letním přestupním období Líšeň ještě posílila. Teď navíc ještě přišel Lutonský, který má ligové zkušenosti,“ odhadl kvality soupeře trenér Varnsdorfu David Oulehla.

Varnsdorf zatím vydoloval čtyři body a ani jednou neinkasoval. Jediným střelcem v sezóně je kapitán Pavlo Rudnytskyy. Líšeň je zatím stoprocentní a šestibodová. Severočeši v reprezentační pauze sehráli přátelský zápas proti ligovému Jablonci, když prohráli 1:3. „Přes pauzu jsme měli možnost doléčit nějaké drobné věci. Využili jsme to také utkáním proti Jablonci, kde dostali šanci všichni kluci. Zaměřili jsme se na taktické věci, které by nám mohli v další části sezóny pomoct,“ myslí si mladý trenér, který by měl mít dnes k dispozici kompletní kádr.

V minulé sezóně se ve vzájemných zápasech obou celků zrodila remíza. V prvním kole Varnsdorf remizoval v Brně 2:2, v tom posledním pak urval bezbrankovou plichtu, která znamenala záchranu ve druhé lize.

Jak na oba duely vzpomíná právě trenér Oulehla? „Byly to hodně silové, těžké, soubojové a náročné zápasy. Soupeř je takticky srovnaný. Ale oba zápasy byly jiné. Ten první byl živelný a hodně o přechodech. Doma jsme to zase hráli tak, abychom neinkasovali. Osobně si myslím, že teď to bude velmi podobné,“ dodal.