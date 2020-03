„Trénujeme individuálně. Kluci mají svůj plán, který plní. Uvidíme, jak se celá situace vyvine,“ podotkl trenér Varnsdorfu David Oulehla. Příprava na případné dohrání druhé ligy je tak velmi komplikovaná. „Je to těžké, protože týmy, které mají vesty GPS, můžou více a lépe koordinovat přípravu každého hráče z pohledu individuálního přístupu a zátěže. Ale pro všechny týmy je to podobné. Je to zase další zkušenost,“ pokrčil rameny.

Je vůbec reálná šance, že se druhá liga odehraje? Podle Oulehly je strašně těžké odhadnout, zda k tomu vůbec dojde. „Na to bohužel neznám odpověď. Situace ale nevypadá dobře. Uvidíme, těžko se dá něco odhadovat,“ přiznal.

Celá varnsdorfská kabina se s nastalou situací smířila. „Fotbal mám moc rád, ale zdraví je na první místě. Není to příjemné, ale musíme to brát tak, jak to je. Stejně jsou na tom i hráči,“ potvrdil.

Reálnější variantou je možnost, že se druhá liga vůbec nedohraje. „Těšil jsem se na jarní část, věřím, že bychom to zvládli. Chybí mi ten andrenalin, který k tomu patří. Jak jsem řekl, zdraví je na první místě,“ přiznal Oulehla, který vzápětí dodal: „Jsem doma s rodinou. Věnuji se dětem a partnerce. Pracujeme okolo domu. Je zase čas si připravit věci směrem dál. Letní přípravu, myšlenky na změny v kádru před další sezónou. Snažím se teď hodně studovat, je na to více času. Takže se teď snažím čas využít tak, abych se zase někam posunul.“

Jak vše zvládají samotní hráči? „Dostali jsme individuální plán. Co to znamená? Každý den si něco odběhneme v lese. Takhle se prostě připravujeme. Volný čas trávím s nejbližšími. Ven chodím jen tehdy, když potřebuji nakoupit potraviny. Není vůbec příjemné, když nevíme, jestli budeme dohrávat sezónu. Jestli vůbec budeme. Ale tohle jde úplně stranou. Teď je nejdůležitější, aby se zastavilo šíření viru a lidé se postupně uzdravovali. Přeji všem integrovaným složkám hodně sil, aby to zvládli. Nasazují za nás životy, zdraví je teď prostě to nejdůležitější,“ má jasno varnsdorfský fotbalista Ondřej Bláha.