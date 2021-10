Ve středu porazili doma Brno 4:2 po prodloužení a proklouzli v MOL Cupu do osmifinále. Kouzlo Kotliny, domovské stánku Varnsdorfu, tak funguje i v poháru. Společně s ligou je to šestý vítězný soutěžní zápas na domácí půdě.

„Samozřejmě nás těší, že doma vyhráváme. Máme pět vítězství v lize, teď jedno v poháru. Jsem rád, že můžeme potěšit naše fanoušky,“ přiznal Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu (na snímku).

Ten byl logicky po skalpu Brna dobře naladěný. „Byl to velmi dobrý zápas. Začali jsme dobře, mohli jsme vést klidně 3:0. Brno pak hru srovnalo a po změně stran šlo do vedení. Pomohl nám vlastní gól soupeře, to byla hodně kuriózní situace. To nás nakoplo, kluci udávali tempo. Oba celky hrály na brejky, bylo to nahoru dolů. Naštěstí jsme v prodloužení dvakrát udeřili,“ zhodnotil středeční postupový zápas.

Je velmi pravděpodobné, že v osmifinále by skromný klub z Děčínska narazil na prvoligového soupeře. „Vypadá to na tým z první ligy. Já osobně to neřeším. Ptal jsem s kluků na tréninku, každý si přeje někoho jiného. Já bych si hlavně přál, abychom mohli hrát doma, aby si to užili diváci,“ má jasno.

Doma sice Severočeši válí, venku je to daleko horší. Z pěti zápasů dovezl Varnsdorf tři body. Kde je tedy ten rozdíl? „Kdybych to věděl, tak bychom na to nějak reagovali. Sám si to ale nedokážu vysvětlit. Třeba v Ústí jsme začali špatně a domácí nás vytrestali. Pak jsme tam měli šance, ale nedokázali jsme je proměnit. Ústí si svou bojovností výhru zasloužilo. Další venkovní zápas hrajeme v Líšni, uvidíme, jak to tam bude vypadat,“ pokýval hlavou.

Druhá nejvyšší fotbalová soutěž má za sebou deset kol. Varnsdorf je na druhém místě, tabulka je ovšem hodně natřískaná. Třeba jedenáctá Opava ztrácí na stříbrnou pozici pět bodů. „Máte pravdu, tabulka je hodně vyrovnaná. Kdyby mi ale po prvním kole někdo řekl, že teď budeme takhle vysoko, klepal bych si na čelo. Nesmíme usnout na vavřínech, za dvě, tři kola může být všechno jinak. Každopádně se chceme nahoře udržet co nejdéle. Samozřejmě musíme sledovat, co se bude dít za námi. Moc dobře víme, jak jsme bojovali letos na jaře,“ upozornil Drsek na nepříliš povedené období.

„Klukům do hlavy určitě neleze. Trochu nám spadl hřebínek právě v Ústí. Ukázalo se, že nestačí pracovat od 30. minuty, ale hned od začátku. Ono vás to časem prostě vytrestá,“ pokrčil rameny.

Na řadě je reprezentační přestávka, do akce půjde Varnsdorf v neděli 17. října, kdy doma hostí pražskou Duklu. „Kluci měli v kabině napsáno, že pokud postoupí před Brno, dostanou krátké volno. Je zasloužené. Od pondělí začneme zase s tréninkem. Co se týče marodky, je to poměrně dobré. Mimo je Penc, který je po operaci kotníku, do kupy se po zranění kolene dává Žák. Koucourek je fit, takže se nám stává, že někdo zůstane i na tribuně. Konkurence v týmu je to největší motivací,“ dodal na závěr.