Remízová tradice byla přerušena. Fotbalisté Příbrami směřovali v duelu s Varnsdorfem už k pátému smírnému výsledku na domácím stadionu se severočeským soupeřem. Rozhodující zásah hostů z kopačky Tanka ale přišel v šesté minutě nastavení a svěřenci trenéra Dušana Uhrina mladšího prohráli před vlastními fanoušky 1:2.

Fotbalisté Příbrami prohráli doma s Varnsdorfem 1:2 | Foto: Jan Vostrý

U řeky Litavky fotbal při pátečním podvečeru trpěl. Na vině byla bouřka a krupobití, které pořádně ztížily terén a trávník byl hodně nasáklý. Kombinace po zemi nedávala téměř smysl, protože hra místo nejpopulárnějšího sportu připomínala místy spíš vodní pólo. Přesto paradoxně domácí udeřili po zemi. Langhamer vysunul Zeronika, kterému zmáčený terén pomohl ke kontrole míče a v pravou chvíli brankáře Vaňáka. A mohlo být ještě lépe. Posila z Mladé Boleslavi se následně odhodlala ke střele, její pokus skončil na břevnu.

Lídr druhé nejvyšší soutěže dostal vzápětí menší varování, když Melichar chtěl pomoci obraně a skluzem trefil Schöna. Hosté tentokrát ještě míč do brány nedopravili. Učinili tak až v závěru prvního poločasu, kdy Samko překonal Melichara střelou do protipohybu.

„První půli jsme hráli hrozně špatně, protože jsme se nedostali do tempa. Ve druhé půli jsme začali hrát, měli jsme více šancí než soupeř. Bohužel jsme dali břevno a tyč. Nedokončili jsme některé situace tak, jak jsme potřebovali,“smutnil trenér domácího celku v rozhovoru pro Českou televizi Dušan Uhrin mladší.

Na druhý poločas vylezlo v Příbrami slunce, které mohlo částečně vysušit terén a hned se hrálo lépe. Hostující Schön chtěl napodobit Zeronika, na poslední chvíli ale zasáhl rukou Melichar. Další část smůly si vybrali hosté v závěru zápasu. Nejprve tečovaná střela Sakaly skončila na tyči. Šimáčkův pokus z prostoru penalty skončil trestuhodně na bránou. Na opačné straně z poslední akce utkání totiž Tanko s velkou dávkou štěstí dostal míč do brány a rozhodl zápas.

„Varnsdorf hrál, co jsme očekávali – na brejky, rychlé dopředu. Dostali jsme se do tempa až ve druhé půli, což bylo pozdě. Smolné utkání pro nás. Musíme si ho rozebrat velmi podrobně, protože jsme udělali některé chyby před tím rohem, co jsme dostali branku,“ narážel Uhrin na rozhodující moment zápasu. „Příbrami je mi upřímně líto. Trošku s nimi soucítím. Přiznávám, že jsme vyhráli po haluzi. Za mě byl zápas remízový a i bod bychom brali, jsme šťastlivci,“ uvedl na pravou míru trenér hostů Miroslav Holeňák.

Příbram tak doma ztratila všechny body a ostatní pronásledovatelé se na ní mohou o víkendu dotáhnout. „Hráli jsme doma, chtěli jsme vyhrát, nakonec bychom byli asi rádi za remízu. Horší je pro nás, že se nám vykartoval Sakala, kterého ztrácíme z prostředku hřiště. Pro nás velké mínus,“ podotkl Uhrin.

Příbram – Varnsdorf 1:2 (1:1)

Branky: 18. Zeronik – 37. Samko, 90+6. Tanko. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Petřík – Pečenka, Kotalík. Diváci: 860.

Příbram: Melichar – Stropek, Sakala, Fišl – Čejka (46. Dudl), Petrák, J. Jeřábek, Vokřínek – Langhamer (85. Šimáček) – Wágner (C), Zeronik (74. Youssef).

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kouřil, Zbrožek, Ludvíček – Bláha, Samko (87. Kubista) – Schön, Dufek (66. Švanda), Osmančík (76. Ondráček) – Tanko.