První poločas toho divákům za plotem areálu příliš nenabídl. Severočeši věnovali maximum své soustředěnosti defenzivní práci a domácí hráči si s útočením do plných nevěděli rady. Táborský brankář Slávik tak více než se soupeřovými útoky bojoval s chladem, ale ani jeho protějšek Richter neměl žádné výraznější starosti. Bez úhony přečkal málo nebezpečné rohové kopy a zasahovat nemusel ani při trestném kopu Plachého, jenž ze slibné pozice mířil jen do zdi.

Branky padaly ve druhém poločase, první půle nenabídla zajímavou podívanou. V 59. minutě otevřel skóre domácí Čapek. Stalo se tak po standardní situaci Martina Kučery, kterou využil právě hlavičkující Čapek. Varnsdorfský kouč David Oulehla pak měl při střídání zlatou roku. V 64. minutě poslal na hřiště Šimona a také Rudnytskyyho, chvilku na to trefil Kouřil tyč. A v 71. minutě přišlo vyrovnání. Hádáte správně, střelcem byl střídající Šimon.

V nastaveném čase pak rozhodl další střídající hráč, tři body Varnsdorfu vystřelil zkušený Pavlo Rudnytskyy. „ Z levé strany jsem dostal krásný centr od Karla Hasila, já zavíral zadní tyč, stačilo jen nastavit nohu a uklidit to do brány, což se mi povedlo,“ řekl střelec vítězné branky.

Severočeši zapsali první výhru v sezóně 30. srpna, kdy doma porazili 1:0 Třinec. Další vítězství přišlo skoro po třech měsících. „V první půli to bylo vyrovnané. Hráli jsme dobře do obrany. Šancí moc nebylo. Ve druhé půli jsme se ještě zvedali, ale paradoxně inkasovali. Branka nám pomohla, po ní jsme byli lepší. Vyrovnali jsme a v závěru jsme utkání rozhodli. Byli jsme kompaktní, mužstvo pracovalo na krev. Všichni se odevzdali, makali, byli poctiví, nedali jsme soupeři metr zadarmo. Byl to těžký zápas, hodně cenné vítězství,“ dodal Oulehla.

Zajímavou premiéru si odbyl Jan Kubr, který si připsal premiérový start v základní sestavě Varnsdorfu. „Jsem rád, že mě trenér postavil do základní sestavy a získal jsem tak další velkou zkušenost,“ uvedl.

FC MAS Táborsko – FK Varnsdorf 1:2 (0:0)

Branky: 59. Čapek – 71. Šimon, 90+2. Rudnytskyy. R: Petřík – Mikeska, Mojžíš, ŽK: 1:0 (Schramhauser).

FC MAS Táborsko: Slávik – Dybala, Havrda, Icha, Navrátil – Kučera, Tolno (74. Majka), Plachý, Schramhauser (87. Ndiaye) – Čapek, Musiol (74. Vozihnoj).

FK Varnsdorf: A. Richter – Hasil, Heppner, Zbrožek, Kubista – Kouřil, Lehoczki, Kubr (64. Šimon), Bláha – Kocourek (90. Ondráček), Schön (64. Rudnytskyy).