Úvod nedělní bitvy byl přitom pro svěřence Ivana Kopeckého z říše snů. Hned v první minutě vyslal Kouřil dlouhý pas na Pavla Rudnytského, který uspěl v souboji s Matysem, jenž podklouzl, a varnsdorfský kapitán bez větších problémů přehodil brankáře Digaňu a otevřel skóre utkání. Pro Matyse však utkání skončilo a z důvodu zranění musel střídat.

O pár minut později bylo v Kotlině ještě veseleji. Centr do pokutového území v 7. minutě sklepl Rudnytský hlavičkou na úplně osamoceného Filipa Brdičku, který si tak připsal premiérovou trefu ve varnsdorfském dresu – 2:0.

„Nikdy jsem nezažil to, aby se nám z prvního nákopu zranil hráč, který tu situaci nemohl dohrát a padne z toho gól. Tím nechci říkat, že to snad byla chyba domácích, Rudňa nemohl vědět, co se tam stalo. Prvních pět minut bylo z naší strany hororových. Nedostupovali jsme soupeře a byli hodně pasivní. Pokud bychom dostali třetí gól, bylo by po nás,“ přiznal Miloslav Brožek, trenér Olomouce B.

„Pro nás je to samozřejmě velké zklamaní. Přitom jsme měli do utkání dobrý vstup. Dali jsme dvě branky, to nám dodalo sebevědomí. Postupem času jsme ale přestávali držet míč a dostávali soupeře do hry. Do poločasu jsme to ale nějak uhráli,“ řekl Ivan Kopecký, hodně smutný trenér Varnsdorfu.

Varnsdorf nedokázal Sigmu dorazit třetím gólem. Ve druhé polovině první půle hosté vyrovnali hru, po změně stran pak domácí totálně zkolabovali. Olomouc rychle snížila, o chvilku později dostal červenou kartu domácí Hudák. Hosté srovnali, v nastaveném čase opařil Kotlinu olomoucký kapitán Pospíšil. Ten si navedl míč na střed hřiště a z hranice velkého vápna vyslal doslova učebnicovou střelu, která pomocí tyče skončila v domácí síti.

„O pauze jsme si říkali, že do druhé půle nastoupíme aktivně. Opak byl pravdou. Kazili jsme a byli nepřesní. Výsledkem byla první branka soupeře, která ho nakopla. Byl to laciný gól, Zálešák to měl na noze, nechal se předskočit. To se nesmí stávat. Pak přišlo vyloučení, které teď nemohu hodnotit. To hodně ovlivnilo ráz utkání. Předtím jsme měli přidat třetí branku, šance na to byly. Kalich hořkosti jsme si vypila do dna v nastaveném čase, kdy dala Sigma vítězný gól. Mrzí mě to kvůli divákům a hráčům. Nejsme v jednoduché situaci a tohle jsme bohužel nezvládli. Musíme se prostě připravit na další zápas,“ dodal Kopecký.

„V kabině jsme si říkali, že musíme navázat na konec první půle. Rychle přišel kontaktní gól, který změnil ráz utkání. Cítili jsme, že můžeme na body dosáhnout. Pak přišla červená pro domácí, do jisté míry nám to pomohlo. Prokousali jsme se k vyrovnání a v závěru to po krásné střele úplně otočili. Varnsdorf byl i v deseti nebezpečný, hrozil po standardních situacích. My jsme byli nakonec šťastnější. Musím kluky pochválit, ukázali velký charakter. Konečně jsme venku dali nějaké góly a vyhráli,“ uzavřel vše Brožek.

FK Varnsdorf - Sigma Olomouc B 2:3 (2:0)

Branky: 1. Rudnytskyy, 7. Brdička – 54. F. Uriča, 67. Amasi, 90. Pospíšil. R: Beneš – Kotalík, Beneš. ŽK: Osaghae – Amasi. ČK: Hudák (VDF). Diváci: 430.

Varnsdorf: Lichtenberg – Vlk, Kouřil, Kubista, Zálešák – Osaghae, Kosař (73. Kubín) – Rudnytskyy (83. L. Dufek), Lexa (73. Nykrín), Hudák – Brdička (79. Podzimek).