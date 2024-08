Po pěti kolech jsou na čtvrtém místě, doposud nasbírali osm bodů a nastříleli jedenáct branek. Společně s Chrudimí mají aktuálně nejlepší útok v soutěži. Naposledy doslova vydřeli venkovní bod proti rezervě pražské Sparty. Remízu 1:1 zachránil v nastaveném čase Martin Ambler.

„Chyběli nám zranění Rudnytskyy, Nykrín a Solomon. Z bodu máme velkou radost. Vzhledem k průběhu je to zasloužená remíza. Bylo štěstí, když jsme vyrovnali v nastavení. Myslím si, že jsme tomu šli naproti. Tu poslední akce dobře vyřešil Camara. Byl tam náběh do boxu soupeře a zasloužená penalta,“ vrátil se k vyrovnávací brance Ivan Kopecký, trenér FK Varnsdorf.

Ten zápas rozebral z pohledu jednotlivých poločasů. „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Kluci byli v defenzivě organizovaní a měli dobrou přechodovou fázi do útoku. Chybělo nám ale lepší řešení na posledních třiceti metrech od branky soupeře. Přesto jsme tam měli tři šance, které bohužel neskončili gólem. Sparta nás mohla potrestat, kdy jsme tam vykopávali míč z prázdné branky,“ připomněl.

„Druhý poločas byl od nás slabší, nebyli jsme tolik ve hře, byli nepřesní. Pomalu nám docházely síly, Sparta byla více nebezpečná. Pak potrestala naší nedůslednost vedoucí brankou. Hru jsme oživli střídáním a v závěru přišla zmiňovaná akce a penalta. Jsme rádi, že jsme zvládli náročný program a bodovali,“ pokračoval Kopecký.

Start do sezony si pochvaluje i varnsdorfský záložník Jakub Kosař. „Se vstupem do sezóny jsme vcelku spokojení, bylo to náročné, ale zvládli jsme to bravurně. Odehráli jsme během jedenácti dnů čtyři utkání. Na psychice nám to určitě pomůže. Musíme být nohami na zemi, pokračovat dál a sbírat body. Každý zápas a bod bude důležitý, to se ukázalo minulou sezónu. Tým se od minulé sezóny z větší části obměnil. Myslím si, že si to sedlo dobře a prezentujeme se kvalitní hrou. Víme co chceme hrát a pilujeme detaily. Na hřišti táhneme za jeden provaz,“ má jasno.

V neděli 18. srpna nastoupí Varnsdorf doma. Od 17 hostí ve šlágru aktuálně druhou Chrudim. „Díky bodu ze Sparty se můžeme v klidu na Chrudim připravovat. Chtěli bych pozvat naše fanoušky, věřím, že jich přijde co nejvíce,“ dodal Kopecký.