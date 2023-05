Naděje fotbalistů Varnsdorfu na baráž o postup do nejvyšší soutěže klesají téměř k nule. Ve 28. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY prohráli v Chrudimi 2:3 a dvě kola před koncem ztrácejí na třetí příčku už pět bodů.

Vypjatý souboj s Varnsdorfem přinesl pět branek a chrudimskou radost. | Foto: Kodl Cr

„Je to škoda, myslím, že náš výkon nebyl špatný. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli, aktivně, soupeře jsme dle mého názoru přehrávali, z čehož pramenili dvě naše branky ze hry. Bohužel jsme inkasovali třikrát ze standardních situací soupeře, které jsme nepohlídali, tam byla chyba, která nás stála zápas,“ řekl trenér celku z Kotliny Miroslav Holeňák.

Podle jeho názoru si Severočeši zasloužili vítězství. „Samozřejmě i domácí měli nějaké šance ze hry, ale to spíš až v závěru, kdy jsme to museli hodně otevřít, protože ani případná remíza by pro nás nic neřešila. Pokud jsme chtěli udržet kontakt s barážovými příčkami, museli jsme vyhrát,“ vysvětloval hru vabank, v níž Chrudim hrozila z brejků.

Pět minut před koncem šli sice Východočeši do deseti, hosté zvládli přesilovku bleskově využít, na víc jim ale nezbyl čas. „Celkově jsme spokojení s hrou a výkonem, ale bohužel ne s výsledkem,“ uzavřel Holeňák.

Fotbal, F:NL, 28. kolo:

FK Chrudim – FK Varnsdorf 3:2 (1:0)

Branky: 15. Hašek, 76. Hašek, 81. Záviška – 68. Tanko, 90+2. Kurka.

Rozhodčí: Ulrich – Kotík, Lakomý. ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (85. Halász po 2. ŽK). Diváci: 750.

Varnsdorf: Vaňák – Richter (46. Ludvíček), Švanda, Rudnytskyy (58. Tanko), Zbrožek (86. Penc), Ondráček, Bláha, Dufek (70. Kurka), Kubista (46. Samko), Kouřil, Osmančík.