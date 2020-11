Zatímco jihlavští fotbalisté marně čekají na první domácí vítězství, svěřenci Davida Oulehly vyhráli podruhé v řadě na půdě soupeře. „Hráli jsme o život. Na hřišti to tak vypadalo,“ řekl varnsdorfský kouč David Oulehla. „Chtěli jsme potvrdit bodyz Vlašimi a konečně doma zvítězit. Bohužel, nebyli jsme dostatečně kvalitní a nebezpeční ve hře dopředu,“ klopil oči trenér Jihlavy Aleš Křeček.

Bojovný zápas příliš šancí nenabídl. Tu největší si připravil už ve 2. minutě hostující Šimon, který ovšem v samostatném úniku trefil brankáře Číže. Druhá půle byla zajímavější. V 53. minutě měl obrovskou šanci jihlavský Smejkal, Varnsdorf zachránila tyčka. Rozhodnutí přišlo v 72. minutě. Míč na hranici vápna navedl Kocourek a trefil se krásně k zadní tyč. „Bylo to vyrovnané utkání plné soubojů. Zápas o jedné brance, kterou jsme naštěstí dali my. Jsou to strašně důležité a ubojované tři body,“ měl jasno střelec jediné branky celého zápasu.

Jihlava si v závěru vytvořila několik šancí, ale Varnsdorf s vypětím všech sil výhru udržel. V tabulce se posunul na deváté místo, Jihlava spadla na jedenáctou příčku. „Hodně se bojovalo o střed hřiště. Na vstřelení branky nám chybělo lepší řešení finální přihrávky, přesnost. To se nám povedlo až ve druhé půli, kdy po hezké akci rozhodl Kocourek. Soupeř trefil tyč. Bylo jasné, že kdo dá branku, vyhraje, nám se to podařilo. Jsou to pro nás důležité body. Mužstvo dřelo, kluci pracovali, chtěli vyhrát. Zvládli to, jsme moc rádi. Potřebujeme to teď potvrdit doma,“ zdůraznil David Oulehla.

„Oba celky si vytvořily minimum příležitostí, byl to bojovný a vyrovnaný duel, který asi měl skončit spíše bezbrankovou dělbou bodů. I to by pro nás samozřejmě bylo málo, ale takové duely fotbal občas přináší. Varnsdorf se po naší velké chybě dostal hned v úvodu do jedné velké šance, kterou vychytal Číž, a poté se prakticky nedostal k ničemu. Trpělivě bránil a čekal, a nakonec se díky přesné střele z hranice vápna dočkal jediné branky utkání,“ uzavřel vše jihlavský trenér Aleš Křeček.

Do konce podzimní části druhé ligy zbývají dva zápasy. Ve středu 2. prosince Varnsdorf doma od 13.30 hostí Vyšehrad.branek přišel až ve druhé půli. Ve třiapadesátém minutě napálil Smejkal tyč, v následném závaru nepropálili hostující hradbu Arroyo ani Shudeiwa. Po vedoucí brance hostí se ještě víc bojovalo než hrálo, alespoň bod už ale domácí nevyválčili.

Vysočina Jihlava - FK Varnsdorf 0:1 (0:0)

Branka: 72. Kocourek. Rozhodčí: Machač – Melichar, Šimáček. ŽK: Lacko – Kubr, Richter.

Jihlava: Číž – Křišťál, Štefánek, Vlček, Horák (81. Tureček) – Červ, Lacko – Svoboda (46. Peřina), Shudeiwa (84. Ševčík), Smejkal – Arroyo (78. Araujo-Wilson).

Varnsdorf: Richter – Lehoczki, Kouřil, Zbrožek, Heppner (69. Hasil) – Ondráček – Schön (34. Kubista), Bláha, Kocourek, Rudnytskyy – Šimon (79. Kubr).