Fotbalisté Varnsdorfu neprožívají po koronavirové pauze plodné období. Z osmi zápasů tým z Kotliny vybojoval sedm bodů, navíc inkasoval 18 branek, celkem jich dostal už šedesát. Svěřenci Davida Oulehly jsou čtrnáctí, pět bodů před patnáctým Sokolovem.

David Oulehla - trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Loskot

Vše ale mají ve své moci. Ve středu sice doma hostí druhé Brno (od 17 hodin), pak ale přijdou na řadu dva zápasy pravdy. Nejprve na půdě Sokolova, následně domácí bitva proti posledním Vítkovicím. „Bude to možná bitva do posledního kola. Teď ale máme Brno, které jsme minulou sezónu doma porazili. Sestavu nebudeme nijak šetřit. Věříme, že když nám to sedne, můžeme porazit každého. Nemáme špatný herní projev, chybí nám zkušenost, někdy děláme velké chyby. V útočné fázi jsme zase nepřesní, chybí nám klid, jindy větší drajv. Pracujeme na tom, ale na trénink je aktuálně málo času. Všichni věříme, že to zvládneme,“ pevně věří trenér Varnsdorfu David Oulehla.