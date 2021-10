V tuzemské pohárové soutěži zůstávají poslední dva druholigoví mohykáni – Varnsdorf a Jihlava. Tým z Kotliny zná svého soupeře, v rámci osmifinále se představí na půdě prvoligového Jablonce. Úředním hracím termínem je středa 27. října.

Radost fotbalistů Varnsdorfu - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„To, že dostaneme tým z první ligy, bylo vlastně skoro jasné. Jsem spokojený s tím, že nejedeme někam na Moravu. Tam by se mi moc nechtělo. Ale musel bych to brát, jako fakt. Jablonec? Pro nás vlastně taková perlička. Několik hráčů prošlo jabloneckými týmy. Já jsem tam také působil, Jabloncem si prošel i Petr Papoušek. Bude to zajímavé. S losem jsem spokojený, favorité rozhodně nejsme,“ usmál se Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.