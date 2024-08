Fotbalisté Varnsdorfu splnili roli favorita a v rámci prvního kola MOL Cupu zvítězili na půdě čtvrtoligových Přepeří. Domácí to ale druholigovému celku z Kotliny hodně znepříjemnili.

FK Přepeře ještě v loňské sezóně hrály třetí nejvyšší fotbalovou soutěž. Ta se jim však nepovedla podle představ a se ziskem 25 bodů skončily na posledním místě, což znamená, že letos hrají čtvrtou nejvyšší soutěž. Přepeře jsou účastníkem domácího poháru každý rok, v roce 2020 dokonce vyřadily Varnsdorf, když zvítězily poměrem 3:1.

Varnsdorf ale tentokrát nezaváhal. Už po dvaceti minutách hry ho poslal do vedení Solomon Osaghae, ještě do poločasu si Přepeře vsítili vlastní branku a do kabin šli spokojenější svěřenci Ivana Kopeckého. Po změně stran udeřili domácí, pokutový kop proměnil Tomáš Malinský. Další branky padaly v rozmezí tří minut. Nejprve se prosadil Martin Kouřil, domácí ještě snížili zásluhou Jana Strnada.

Trenér Varnsdorfu Ivan Kopecký ale spokojeností neoplýval. „Můžeme být spokojeni akorát s postupem. Podali jsme slabý výkon, s kterým bychom v soutěži určitě neobstáli. I když víme, jak pohárové utkání vypadají a bavili jsme se o tom, chyběla nám v některých situacích důslednost a koncentrace. Místo, abychom za stavu 2:0 přidali další góly, šance jsme na to měli, tak umožníme hrubými taktickými chybami soupeři snížit a připravit mu další šance, které nadšeně bojující Přepeře naštěstí pro nás neproměnili. Výkon si musíme s hráči rozebrat, poučit se z něj a připravit se na sobotní utkáni v Líšni," řekl Kopecký pro klubový web.

FK Přepeře - FK Varnsdorf 2:3 (0:1)

Branky: 56. Malinský (pen.), 73. Strnad – 19. Osaghae, 39. Pinho (vla.), 70. Kouřil. R: Kvítek – Kříž, Novák. ŽK: Pinho, Martan, Horňáček, Chisom - Ambler. Diváci: 210.

Varnsdorf: Lichtenberg – Vlk, Kouřil, Kubista, Zálešák – Solomon (46. Ambler), Kubín – Adeleke (69. Dufek), Podzimek (79. Rudnytskyy), Stradins (46. Hudák) – Camara (46. Kosař).