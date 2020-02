„Do té doby jsem prakticky pravidelně nastupoval, pak ale přišlo tohle zranění. Trenéři mě pak říkali, že bych se měl jít někam rozehrát. Ozval se mi pan Gabriel (ředitel FK Varnsdorf) a pan Oulehla (trenér FK Varnsdorf). Ze dne na den se domluvilo půl roční hostování a jaro strávím ve Varnsdorfu,“ vysvětlil Kouřil.

Fotbalista, který začal kopat v Jablonci nad Nisou, by se měl stát klíčovou postavou druholigového týmu, který bude hrát na jaře o záchranu. „Asi to tak bude. Jinak by mě nechtěli. Oba mě dobře znají. Doufám, že naplním jejich očekávání,“ usmál se.

Kouřil už odehrál jeden přípravný zápas, kdy Varnsdorf porazil 3:1 Přepeře. Na stoperu předvedl dobrý výkon, z penalty vstřelil jeden ze tří gólů. „Je pravda, že tým je tady hodně mladý. Jsou tady kluci, kterým není ani 20 let. Myslím si, že tady není špatný kádr. Věřím, že si to sedne a bude to šlapat. Znám i trenéra Oulehlu, byla s ním výborná spolupráce. Bude to určitě pokračovat,“ má jasno.

Je jasné, že tým ze severu Čech, který hraje desátou sezonu ve druhé lize, má jediný cíl – nespadnout do třetí ligy. „Prvotním cílem je záchrana. Co bude navíc, bude prostě bonusem. Ale hlavní je, uhájit druhou ligu. Mám samozřejmě smlouvu v Karviné, po sezóně se tam vrátím. A co bude dál? Tak to ještě uvidíme,“ dodal stoper Martin Kouřil.