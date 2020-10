Fotbalisté druholigového Varnsdorfu hlásí posilu do zadních řad. Na sever Čech se opět vrací vytáhlý stoper Martin Kouřil. Tentokráte natrvalo, Varnsdorf se s Karvinou dohodl na přestupu.

Martin Kouřil se vrací do Varnsdorfu. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Jsme rádi, že se Martin vrací. Dává nám to další varianty do sestavy. Následující dva týdny nám ukážou, jak to složíme. Určitě to je zvýšení konkurence,“ nechal se slyšet trenér Varnsdorfu David Oulehla.