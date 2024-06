V úterý 18. června vyběhnou fotbalisté Varnsdorfu k prvnímu tréninku v rámci letní přípravy na nový druholigový ročník. Skromný klub ze severu Čechu hraje druhou nejvyšší soutěž nepřetržitě od sezony 2010/2011.

Fotbalisté Varnsdorfu zachránili druhou ligu a pomalu se chystají na novou sezonu. Stále ale čekají na jméno nového trenéra. | Foto: Tomáš Secký

„V zimě jsem nevěděl, co bude, teď to vypadá, že podmínky pro druhou ligu tady budou. Prostředky by minimálně na rok měly být,“ řekl Vlastimil Gabriel, šéf FK Varnsdorf na konci května v rozhovoru pro idnes.cz.

Tým však čeká řada změn. Očekávají se odchody některých hráčů. Zájem je údajně o Stránského, Vojtu, Samka nebo Gembického. Zpět do mateřských klubů měl odejít Polyák (Liberec) a Hodek (Dukla Praha).

Fanoušci také netrpělivě čekají na nového trenéra. Po dvou letech totiž odešel kouč Miroslav Holeňák, který bude nově působit ve Slovanu Liberec jako asistent Radka Kováče.

Vlastimil Gabriel zatím nové jméno neprozradil, údajně totiž ještě není nic rozhodnutého. Deník oslovil Tomáše Čížka, který měl být jedním z potencionálních kandidátů. Děčínský rodák byl naposledy asistentem Radka Látala v prvoligovém Jablonci. „Můžu vám říct, že se mnou nikdo nejednal, takže bych rozhodně neměl trénovat ve Varnsdorfu,“ sdělil Deníku.

Dále se mělo také mluvit o Petru Papouškovi, který v Kotlině dělal Holeňákovi asistenta. „Já vůbec řeším, co bude dál. Pozice hlavního trenéra mi nebyla nabídnuta. Je možné, že tady budu působit jako asistent. Ale sám nevím, co bude. V hlavě se mi něco honí. Že Míra odešel do Liberce? Tak to bývá, dostal nabídku a kývl na to,“ shrnul vše pětinásobný vítěz české ligy.

Deník se pokusil kontaktovat samotného Vlastimila Gabriela, ten ale nezvedal telefon.

Varnsdorf zachránil druhou ligu v předposledním kole, kdy doma porazil Příbram 1:0. Celkové třinácté místo bylo druhým nejhorším výsledkem za posledních 14 let.

Harmonogram letní přípravy

Sobota 22. června v 11.00 hodin

FC Slovan Liberec – FK Varnsdorf

Hřiště v Hrádku nad Nisou

Pátek 28. června v 17.45 hodin

FK Mladá Boleslav – FK Varnsdorf

Hřiště v Benátkách nad Jizerou

Sobota 29. června

FK Varnsdorf – bude doplněno (zápas o 3. místo nebo finále turnaje)

Hřiště v Benátkách nad Jizerou

Sobota 6. července v 10.30 hodin

FK Varnsdorf – FK VIAGEM Ústí nad Labem

Městský stadion Kotlina

Středa 10. července v 11.00 hodin

FK Varnsdorf – FC Slovan Liberec B

Městský stadion Kotlina

Sobota 13. července v 10.30 hodin

FK VIAGEM Ústí nad Labem – FK Varnsdorf

Hřiště v Modré u Děčína

*Místa a časy zápasů se mohou měnit.