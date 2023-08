Poslední dva zápasy Varnsdorfu rozhodně bavily. Tedy diváky, trenér Miroslav Holeňák už tak nadšený nebyl. Jeho svěřenci po domácí remíze 3:3 s Vlašimí prohráli na Julisce s Duklou 3:4. Jenže za ofenzivní fotbal se body nerozdávají. Tým z Kotliny má po čtyřech kolech pouze dva. V neděli od 17 hodin hostí doma Spartu B a cíl je jasný.

Varnsdorfský kouč Miroslav Holeňák. | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

„Už prostě potřebujeme vyhrát, je to pro nás strašně důležitý zápas. Potřebujeme přidat do tabulky nějaké body. Pokud navážeme na druhý poločas, který jsme odehráli na Dukle, může se to podařit,“ má jasno Miroslav Holeňák, kouč fotbalistů FK Varnsdorf.

Pojďme se vrátit k utkání na Dukle, kde jste všechno ztratili v prvním poločase, kdy jste prohrávali 1:4…

Ten poločas byl prostě šílený. Mohlo to být klidně 1:7, Dukla měla další šance. Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, ale zároveň jsme na něj měli být dobře připraveni. Náš výkon byl naivní, šílený a hrozně bojácný. Jako bychom se Dukly báli.

Přitom Varnsdorf se vždy vyznačoval tím, že dokáže potrápit kterýkoliv tým ve druhé lize.

Přesně tak. Chceme být nepříjemným, až nechutným soupeřem. Ovšem tady mi to přišlo, že to chceme prostě jen tak odehrát, hlavně, ať už je konec.

Po změně stran se ale váš výkon zvedl. Co se stalo v kabině?

Proběhl tam netradiční druh motivace, taková léčba šokem. Nemuselo to vyjít, ale trochu to pomohlo. Co přesně se stalo? To zůstane u nás v kabině.

Co se tedy stalo v tom druhém poločase?

Nevím, zda to bylo zhoršeným výkonem Dukly, nebo tím, že jsme se zlepšili. Každopádně kluci byli lepší, sebevědomější, kvalitnější. Pár vteřin před koncem dokonce mohl vyrovnat Martin Kouřil. Ale na druhou stranu bychom si ten bod asi nezasloužili. Přesto na výkonu z druhé půle můžeme stavět.

Od začátku sezony váš mladý tým bojuje v zápasech s herními výkyvy. Vidíte to stejně?

Proti Olomouci B jsme nastavili určitou laťku. V Opavě jsme nebyli horší, ale přesto prohráli. S Vlašimí to byl oboustranně velmi dobrý zápas, mohli jsme na konci vyhrát. Výkyvy tam ale jsou, máte pravdu. Pracujeme na tom, aby ta konzistence vydržela po celý zápas. Měl jsem pocit, že se naše výkony postupně zvedají, ale pak přišel ten krach v prvním poločase na Dukle. Trochu nás to srazilo. Věřím, že druhá půle by nás mohla vrátit tam, kde bychom chtěli herně být.

Je vidět, že problém se střílením branek asi mít nebudete. Filip Firchbacher už má na kontě tři zásahy.

Filip k nám přišel právě kvůli střílení branek. Znám ho z mládežnických reprezentací. Měl menší tréninkové a zápasové manko. Pokud bude v pohodě, je typem útočníka, který umí dávat góly. Musíme v něm opět vyvolat vlastnost zabijáka. Ještě tady máme Kubu Hodku, je typologicky velmi podobný. Věříme, že to tam bude padat oběma.

Ale zase jste za čtyři kola dostali devět gólů…

Chceme hrát útočný fotbal, takže nějaké mezírky tam budou. Ale jsme si toho vědomi a rozhodně na tom pracujeme.

V týdnu jste nehráli první kolo MOL Cupu kvůli špatnému terénu. Nabouralo to hodně váš program?

Trochu nám to narušilo plány, přeci jen jsme tomu přizpůsobili plán přípravy. Chtěli jsme dát šanci hráčům, kteří nemají ve druhé lize takovou vytíženost. Ale nedá se nic dělat, sehrajeme to v náhradním termínu. Tak to prostě někdy chodí.

V neděli od 17 hodin hostíte rezervu pražské Sparty. Co od utkání očekáváte?

Fotbalovou kvalitu. Čeká nás hodně nepříjemný soupeř, který má velmi šikovné fotbalisty. Ve druhé lize na jednoduchého soupeře nenarazíte. Pro nás je to hrozně důležitý zápas, který chceme zvládnout. Potřebujeme už do tabulky přidat nějaké body.

Máte k dispozici kompletní tým?

Před Vlašimí se nám zranil Pavlo Rudnytskyy, v samotném zápase pak Denny Samko. Jsou to podobná zranění, výron v kotníku. Oba už by ale měli být v neděli připraveni. Chybí Ondra Podzimek, který si proti Olomouci poranil koleno.