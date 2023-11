V 18. minutě zůstal po standardní situace ve vápně soupeře a otevřel skóre zápasu. Varnsdorfský obránce Matěj Kubista se po skvělé přihrávce Solomona Osaghaeho zjevil na přední tyči a nekompromisně poslal svůj tým do vedení. Druholigový celek ze severu Čech nakonec porazil Opavu 2:1 a utekl z posledního místa.

Tisková konference po utkání Varnsdorf - Opava. | Video: FK Varnsdorf

„Měli jsme povedený začátek, kdy jsme šli do vedení. Po půl hodině jsme ale začali být pasivnější, Opava tam mělo několik standardních situací, vše vyústilo vyrovnáním na konci poločasu. Po změně stran jsme do toho ale opět vstoupili dobře a šli zase do vedení. Pak přišla naše klasika, přestali jsme hrát a běhat, špatně se posouváme. Opava tam měla zase plno standardek a centrovaných míčů. Naštěstí jsme to ustáli,“ oddechl si 27letý fotbalista.

Není to poprvé, co Varnsdorf herně nezvládl závěr zápasu. Proti Opavě to naštěstí dopadlo dobře. „Asi se bojíme vyhrát, lehce propadáme panice. Nezvládáme dlouhé míče, soupeři jsou zkušenější a využívají toho,“ pokrčil rameny.

FOTO, VIDEO: Kotlina jásá! Varnsdorf udolal Opavu a nebude přezimovat poslední

Kubista si proti Opavě připsal druhou trefu v aktuální druholigové sezoně. „Byla tam standardní situace a dva dohrávané míče. Já tam pak zůstávám, kdyby se něco náhodou přihodilo. A ono to vyšlo. Solomon mi to dal krásně na přední tyči, já tam dal nohu a skončilo to v brance,“ usmál se.

Varnsdorf šel po změně stran díky Hodkovi do vedení, závěr ale patřil Opavě, která se silně tlačila za vyrovnáním. Domácí přitom měli šance přidat třetí, uklidňující gól. „To je bohužel taky naše klasika, kdybychom utekli o dva góly, hned by se hrálo lépe. Ale my to máme asi rádi dramatické,“ zakroutil hlavou.

Zpackaný podzim zachránil tým z Kotliny v jeho závěru, kdy posledních šest zápasů neprohrál a vybojoval dvanáct bodů. „Byli jsme mrtví, teď u lehce dýcháme brčkem. Díky tomu bude příprava určitě lepší, nebudeme na sebe naštvaně koukat. Situace je lepší, přesto si myslím, že k záchraně budeme potřebovat takových šestnáct bodů. Minimálně,“ zdůraznil Kubista.

Varnsdorf utekl z posledního místa a přezimuje na čtrnácté pozici. „Pomohlo nám to první vítězství v Kroměříži. Jsme mladý tým, který vůbec nehrál špatně. Často jsme prohrávali o jediný gól, máte to v hlavě. S novými hráči jsme si sedli a hodně věcí vyříkali. Neměli tak velké zkušenosti s dospělým fotbalem. Naštěstí si to trochu sedlo a začalo se to výsledkově projevovat,“ konstatoval.

První polovina druholigového ročníku je ale ze strany Varnsdorfu výsledkově nepovedená. Ačkoliv v létě prošel velkou hráčskou obměnou. „Já nejsem ani tak moc naštvaný, když se podívám na tabulku. Jsem spíše hrdý, že se dokážeme prezentovat tak, že chceme hrát fotbal. Řada druholigových týmů takto nehraje. Bohužel jsme dojížděli na nezkušenost a naivitu. Hlavně na v závěrech. Však jsme doma dostali v nastavení vyrovnávací branku od Vlašimi a Jihlavy. Postavení v tabulce je špatné, věřím, že jaro bude daleko lepší,“ dodal Matěj Kubista.