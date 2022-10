„Nebyl jsem to já, ale hráči, kteří si to mezi sebou vyříkávali,“ prozradil šestačtyřicetiletý rodák z nedalekého Zlína.

„Jsem rád, že měli takovou reakci. Je vidět, že jim to není jedno, takže je za to musím pochválit,“ přidal.

Legendě libereckého Slovanu do porážce v Uherském Hradiště moc do řeči nebylo. Zápas 3. kola MOL Cupu se mu nehodnotil lehce. „Nepočítali jsme s tím, že tady dostaneme takovou nakládačku. Není to samozřejmě dobře. Prohrát o šest branek je moc,“ ví dobře.

Přitom první poločas byl ještě ze strany Varnsdorfu dobrý. Hosté favorita trápili. V poli se mu vyrovnali, až na jednu situaci si vzadu počínali velice dobře.

„V prvním poločase jsme ještě byli Slovácku dobrým sparingpartnerem. To se ještě náš výkon dá nějak hodnotit, ale ve druhém poločas jsme úplně odpadli. O bylo špatné. Slovácko nás převálcovalo. Bylo jednoznačně lepší a zaslouženě vyhrálo,“ uznal Holeňák.

Někdejší stoper Liberce, Drnovic či Slavie příliš nekalkukoval s tím, že Slovácko má náročný program a neprožívá zrovna vydařené období, byť před týdnem senzačně zvítězil v Nice 2:1.

„Určitě jsme tady chtěli překvapit. Do Uherského Hradiště jsme přijeli v pohodě. Ve druhé lize se nám relativně daří, na druhé straně dobře vím, jak Slovácko hraje, jak je to silný tým a že to tady bude nesmírně těžké. Ale přesto jsme věřili a byli odhodlaní to zkusit. První poločas nasvědčoval tomu, že by to třeba mohlo jít a i za stavu 1:0 to bylo otevřené,“ říká.

Po přestávce už ale Severočeši odpadli a zápasem se protrápili. „Po zápase se Spartou B jsme nechali nějaké kluky odpočívat, ale doplatili jsme na to. Nemáme tak široký kádr jako soupeř. Jakmile nepostavíme nejsilnější sestavu, tak máme problém, což se dneska potvrdilo,“ dodal Holeňák.