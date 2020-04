Hodně otazníků má v hlavě právě sportovní ředitel FK Varnsdorf Vlastimil Gabriel. Toho pobavil článek v celostátním médiu, kde se autor zmínil, že fotbalový Varnsdorf má finanční trable. „To jsem se musel smát. Pan redaktor to asi někde slyšel, tak to napsal. Už byla asi velká námaha vzít telefon a zavolat mi,“ zakroutil hlavou. „Radši, ať napíšou, které kluby problémy mít nebudou,“ dodal.

Druholigový tým ze severu Čech zůstává ve stejném módu. „Hráči se připravují individuálně, mají od trenéra jasné pokyny. Stále nevíme, kdy se bude dohrávat. Vedení soutěží naposledy prohlásilo, že by měly 1. května začít pravidelné tréninky a 15. května zápasy. Podle mě je to sci-fi. Je tady samozřejmě určitá smlouva s O2 TV, takže je snaha, soutěže dohrát,“ zdůraznil.

Velkou otázkou totiž je, jako to bude v dalších státech Evropy. Koronavir řádí v Itálii, Německu, Anglii, Francii, Španělku, Belgii, nebo Holandsku. „Je možné, že u nás se to podaří zastavit. Ale co ostatní státy? Tam to bude určitě delší,“ prohlásil.

Podle Gabriela se o termínech na dohrání soutěží můžeme bavit na konci dubna. „Já si myslím, že se to v květnu nepodaří. Můžeme to podle mě dohrávat až do konce července. Ale uvidíme, teď to prostě ještě nevíme,“ poznamenal.

Tým z Kotliny zatím finanční problémy nemá. Je ale samozřejmě závislý na plnění finančních „slibů“ od sponzorů. „Jasně, to už jsem říkal v březnu. Modlím si, aby vždy přišla nějaká splátka. Ke 30. dubnu nám třeba končí Seat. Oznámili, že máme vrátit auta a hotovo,“ pokračoval šéf fotbalu ve Varnsdorfu.

Krácení platů? Nebo snad rozpuštění týmu? Ne, Varnsdorfu tohle aktuálně dle slov jeho sportovního ředitele nehrozí. „Že bych zítra skončil? To ne. Rozhodně to nejdeme rozpustit. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Problém aby byl, kdyby se měli zkrátit příjmy FAČRu, nebo LFA od ministerstva. To by už nebylo dobré,“ má jasno.

Hráči druholigového celku zatím dostávají plné mzdy. „U mě mají hráči dvacet tisíc. Co bych jim měl jako vzít? Odvedpou pět tisíc na sociální a zdravotní pojištění. A co mu pak zůstane? Někteří hráči mají rodinu, přítelkyně. Někde jsem četl, Otázkou je, zda budou hráči bráni jako OSVČ a měli by pak nárok na těch 25 tisíc. To bychom pak měli duben dobře pokrytý. V opačném případě by to byl problém,“ pokrčil rameny.

Takže nezbývá, než čekat, co přinesou další dny, týdny a měsíce. „Já hlavně všem hráčům přeji pevní zdraví. Řada z nich má u nás smlouvu do 30. června. Pokud by se druhá liga dohrávala v červenci, musela by se smlouva prodloužit. Věřím, že to není problém,“ doufá Vlastimil Gabriel. Vzápětí vše uzavřel: „Když si vzpomenu, jak jsem byl po jediném jarním zápase v Chrudimi naštvaný, co tam s námi udělali rozhodčí, tak jsem měl obavy, jak to bude dál. A když vezmu, co se děje teď, tak ty události v Chrudimi beru jako banalitu.“