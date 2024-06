Po dvou letech se s fotbalovým klubem ve Varnsdorfu loučí trenér Miroslav Holeňák. Vítěz české nejvyšší soutěže, ve které odehrál přes čtyři stovky zápasů, odchází do prvoligového Liberce, kde bude dělat asistenta Radkovi Kováčovi. Ten ve Slovanu nahradil na pozici trenéra Luboše Kozla.

Miroslav Holeňák po dvou letech odchází z FK Varnsdorf. Stal se novým asistentem Radka Kováče, trenéra Slovanu Liberec. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Holeňák zanechal v Kotlině velmi dobrou stopu. Ve své první sezoně získal se skromným týmem ze severu Čech šesté místo, v té poslední pak třinácté. „Já jsem hlavně rád, že odcházím se tím, že jsme tady zachránili druhou ligu,“ přiznal 48letý Holeňák v rozhovoru pro Deník.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Autor se také snažil kontaktovat Vlastimila Gabriela, šéfa FK Varnsdorf. Ten ale nezvedal telefon.

Po dvou letech odcházíte z druholigového Varnsdorfu. Jaké to bylo?

Je to pro mě nesmírná zkušenost. Strašně moc děkuji panu Gabrielovi (šéf FK Varnsdorf), nedám na něj dopustit. Je to skvělý frajer, který mi dal tuhle šanci a nebál se toho.

Ve vaší první sezoně jste dokráčeli k šestému místu.

Měl jsem velmi dobrý tým, atakovali jsme i barážové pozice. Byla to příjemná jízda. Druhý rok byl hodně náročný.

Proč jste se rozhodl pro změnu?

Za ty dva roky jsem toho zažil opravdu hodně. Takže jsem si říkal, zda není čas na změnu. Věřím, že to nebylo unáhlené rozhodnutí. S panem Gabrielem jsme to probíhali už během sezony. Rozešli jsme se v dobrém. Byl jsem v sezoně zralý na vyhazov, ale nakonec jsme to zvládli a tu druhou ligu udrželi. Takového šéfa už asi nikdy mít nebudu (smích).

Sice jste celý rok bojovali o záchranu, ale váš herní projev byl v drtivé většině zápasů velmi dobrý. To je pro vás také dobrá vizitka, viďte?

Rozhodlo to, jak se zachoval právě pan Gabriel. Říkal – hrajete dobře, dělej, jak nejlépe to umíš. Výsledky přijdou. Byly to nervy až do konce. Byli jsme asi největší adept na sestupu, hodně lidí nás odsuzovalo. Sestup by byl mou osobní prohrou. Ne kvůli Holeňákovi, ale kvůli fanouškům, Varnsdorfu a právě panu Gabrielovi.

Obě sezony se hodně lišily, v té druhé jste pracoval s hodně mladým kádrem…

První sezonu jsem měl dostatek zkušených v kvalitních hráčů. Pak mi odešlo ze základu devět kluků. Pan Gabriel mi naznačil, že druhý rok pro mě bude velkou výzvou. Nebylo to o mě, ale o celém týmu, včetně realizáku. Hodně mi pomohli Petr Papoušek s Radkem Porcalem. Je to všechno odměna za velkou trpělivost. Počkali jsme si, až se nám začne bodovat dařit. Chytli jsme se a lidově řečeno se nepodělali.

Nepřemlouval vás Vlastimil Gabriel, abyste zůstal?

Samozřejmě by byl rád, kdybych zůstal. Na druhou stranu ten můj odchod chápal. Je to chytrý člověk, cítil, že potřebuji změnu. Nebylo to ze dne na den. Chtěli jsme to ale dořešit na konci sezony, nechtěli jsme hráčům blbnout hlavy. Hlavní bylo se zachránit.

Už jste to oznámil hráčům?

Zatím vlastně ještě ne, musím je ještě obvolat, teď mají volno. Ale jak jsem řekl, nechtěli jsme jim během sezony blbnout hlavy, takže se to všechno řešilo až po jejím konci.

Jak se těšíte do Liberce? Čeká na vás nový trenér, nový majitel nebo nové logo…

Je to další výzva. Těším se, jsem plný očekávání. Nemusí to být jednoduché a růžové. Je to ale nový adrenalin. Jdu sice z pozice hlavního trenéra na asistenta, ale neberu to jako krok zpátky. Je to zase nová zkušenost. Asi mě lákal i fakt, že Slovan vlastně vstupuje do nové éry. Něco se mění a já se klubu pokusím pomoct.