Varnsdorf se zlobil na rozhodčí, jelikož při druhé brance dostal obránce Marek Richter ránu do obličeje. Dobře zachytal mladý brankář Martin Vaňák, svým výkonem přispěl k postupu do dalšího kola.

Domácí vedli po brance Kouřila, za hosty srovnal Hladík a v 77. minutě je dostal do vedení Řezníček. O chvilku později si ale dal vlastence Hrabina a sedm stovek diváků se dočkalo fotbalového přídavku. V prodloužení kraloval Varnsdorf. V 97. minutě dostal domácí do vedení Kocourek, výhru podtrhl po krásné akci Schön. Varnsdorf se tak těší na osmifinále.

Varnsdorf slaví postup do osmifinále poháru! Doma porazil Brno 4:2 po prodloužení. | Foto: Tomáš Secký

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.