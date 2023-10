Fotbalisté Varnsdorfu se dočkali první výhry v sezoně na domácí půdě. V Kotlině porazili díky dobrému druhému poločasu Žižkov 4:2, navázali tak na týden starou výhru z Kroměříže a konečně utekli z posledního místa druhé ligy.

Fotbalisté Varnsdorfu. Na ilustračním snímku Pavlo Rudnytskyy. | Foto: Tomáš Secký

První poločas nabídl vyrovnanou hru. Domácí dostal do vedení Stránský, za pět minut ale vyrovnal Batioja. Varnsdorf mohl jít do poločasu opět do vedení, Kouřil kopal penaltu, tu mu ale chytil brankář Čtvrtečka.

„Začali jsme špatně a prohrávali. Podařilo se nám vyrovnat a tak trochu jsme se nadechovali. Pak jsme přežili penaltu, kterou zneškodnil Čtvrtečka. Konec poločasu byl takový hektický a nervózní," řekl Michal Horňák, trenér Žižkova.

„Pro nás jsou to moc důležité body, jelikož jsme stále ve špatné situaci. Dobře jsme do toho vstoupili, jenže pak dobře hrající Žižkov zaslouženě vyrovnal. Bylo to vyrovnané, nás trochu srazila ta neproměněná penalta. Naštěstí nás to nepoložilo, ale naopak zdravě nakoplo," zdůraznil Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

Vstup do druhého poločasu totiž vyšel Severočechům skvěle. V 55. minutě se po centru z pravé strany prosadil Hodek, o šest minut později udeřil hlavičkou kapitán Rudnytskyy. „On tohle umí, má dobré načasování. My od něj tohle čekáme, potřebujeme to. Sázíme na něj, Rudňa nám strašně moc pomáhá a je velmi platný," podotkl Holeňák.

V 67. minutě se ještě hosté nadechli, na dostřel je dostal Rosa. Jenže šest minut před koncem Gembický našel zpětnou přihrávkou Hodka, který pečetil druhou výhru Varnsdorfu v této sezoně.

„Šli jsme za výhrou, za druhý poločas musím hráče pochválit, podali velmi dobrý výkon a dali tři branky. Vítězství si moc ceníme, jelikož Žižkov naposledy porazil Brno," dodal Holeňák.

„Po změně stran jsme se chtěli zklidnit, to se nám prvních patnáct minut druhého poločasu podařilo. Jenže pak šli domácí opět do vedení, poté byl agresivnější, šel více za vítězstvím a zaslouženě vyhrál," uzavřel vše Holeňák.

FK Varnsdorf - FK Viktoria Žižkov 4:2 (1:1)

Branky: Hodek 2, Stránský, Rudnytskyy - Batioja, Rosa. R: Dorušák - Lakomý, Plachý. ŽK: Ambler, Kříž, Vaňák, Kosař - Tregler, Rosa. Diváci: 520.

Varnsdorf: Vaňák – Ambler (85. Podzimek), Kouřil, Kubista, Zálešák – Osaghae (69. Kosař), Kříž (69. Samko) – Švanda, Stránský (78. Gembický), Rudnytskyy (C) (85. Dufek) – Hodek.