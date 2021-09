Teď míří na sever Čech Vlašim. Aktuálně druhý tým v tabulce, který vede Martin Hyský. „Vlašim jsem viděl v několika zápasech. Na soupisce má mladé hráče, které prošli Slavii. Je to vidět na kombinační hře, mají rychlý přechod do útoku. Čeká nás jeden z těch těžších zápasů. Musíme být prostě ostražití,“ má jasno Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Na jaře obrovské trápení na domácí půdě, v nové sezoně nedobytná pevnost. Žižkov, Sparta B, Vyškov. Tak tyhle celky Varnsdorf v Kotlině porazil a zůstává před vlastními fanoušky stoprocentní. „Jsme v lepší pohodě. My jsme chtěli vyhrávat doma i na jaře, ale to se nedařilo. Teď máme složený tým tak, že střídáním můžeme hru změnit. A to je obrovsky důležité. Všichni jsme začali cítit, že můžeme díky střídání utkání v závěru otočit. Vyplácí se nám to,“ zdůraznil Drsek.

Druhá nejvyšší soutěž se vrací ke svému jízdnímu řádu po reprezentační pauze. „Na jednu stranu jsem si říkal, že byla škoda, že jsme nehráli dal. Na druhou stranu jsme v srpnu sehráli sedm zápasů. Je pravda, že v poháru jsme nasadili další kluky. Celkově pro nás ta pauza asi byla dobrá. Odpočinuli jsme si, přes týden více potrénovali a proti Vlašimi jdeme nabití a s plnou energií,“ konstatoval kouč Varnsdorfu.

V týdnu si Varnsdorfu střihl přátelský zápas na půdě divizní České Lípy. V silně kombinované sestavě podlehl Arsenalu 2:3. „Nasadili jsme hráče dorosteneckého věku. Byli tam kluci z Kanady, jeden kluk z Francie. Z našeho dorostu dostal prostor Neumann, odehrál půl hodiny a ukázal se v dobrém světle. Pro nás jsou takové zápasy důležité v tom, že nám ukážou v akci hráče, kteří jsou tady na zkoušku. Dobré bylo, že si i Vaňas (brankář Martin Vaňák) zachytal klasický zápas,“ připomněl.

Dobrou zprávou pro Pavla Drska je jistě fakt, že má defacto prázdnou marodku. „Chybí nám Penc, pravděpodobně do zimy. Jde na operaci s kotníkem. Pomalu se nám uzdravuje Kocourek, začíná běhat, trochu je na míči. Drobné zranění hlásí Žák, ale to není nic vážného. Opět musím připomenout, že máme při zraněních kam sáhnout. Kluci ví, že můžou skončit na tribuně. Nejlepší motivací je prostě konkurence,“ dodal.

Utkání 7. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi Varnsdorfem a Vlašimi se hraje v neděli 12. září od 17 hodin. Severočeši znají svého soupeře pro třetí kolo Mol Cupu. Varnsdorf se doma utká s Brnem.