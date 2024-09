Fotbalisté Varnsdorfu zvládli druhé kolo MOL Cupu a po výhře 3:0 na půdě třetiligových Živanic slaví postup do další pohárové fáze. Pro tým z Kotliny je to v těžkém období potřebná vzpruha.

Hattrickem se blýskl Damani Camara, který nasázel tři branky ve druhém poločase v rozmezí 38 minut. „Jsme samozřejmě spokojení. Dali jsme příležitost hráčům, kteří nejsou tolik vytěžování. Takže jsme to prostřídali i vzhledem k tomu, že nás o víkendu čeká těžké utkání v Prostějově. Myslím si, že jsme obstáli výsledkově i částečně herně. Hráli jsme na dost těžkém terénu, což bylo pro oba týmy stejné, ale my jsme se s tím vyrovnali dobře. Přístup hráčů byl v pořádku,“ zhodnotil utkání Ivan Kopecký, trenér FK Varnsdorf.

Kopecký moc dobře ví, že tenhle úspěch jeho tým potřeboval jako sůl. „Věřím, že nám to dodá potřebné sebevědomí. Neprocházíme jednoduchým obdobím. To ale k fotbalu patří, nedá se nic dělat,“ podotkl.

Severočeši stále vstřebávají poslední druholigový zápas, ve kterém ztratili proti Olomouci B dvoubrankový náskok a nakonec prohráli 2:3. „Zápas jsme začali velmi dobře. Postupem času jsme ale nekontrolovali hru tak, jak jsme chtěli. V poločase jsme si říkali, že to musíme změnit. Jenže jsme vyšli na trávník a možná měli kluci obavu o výsledek. Z čehož pramenila velká ztrátovost. Místo toho, abychom přidali třetí gól, přišla hrubá chyba, kterou jsem Sigmě darovali kontaktní branku. Pak přišla další rána, kdy se nechal nesmyslně, možná i nezkušeně vyloučit Hudák. Dostali jsem se pod tlak, po závaru jsme dostali vyrovnávací gól, který byl pro nás trochu nešťastný. Kalich hořkosti jsme si vypili do dna v poslední minutě. Ačkoliv jsme věděli o kvalitách zkušeného Pospíšila, tak utkání rozhodl. Přestože byl bráněn, dokázal se uvolnit a dal neskutečný gól,“ kroutil Kopecký hlavou.

Na mladý tým Varnsdorfu se toho v poslední době valí hodně. Potápí ho hlavně velké hrubky, které zkušení soupeři nemilosrdně trestají. „Je toho opravdu hodně. V Líšni jsme prohráli po neskutečné individuální chybě, proti Vyškovu si dáme dva vlastní góly. Tohle jako trenér těžko ovlivníte. Chrudim nám defacto dala tři góly ze dvou střel a jednoho brejku. Když si vezmu statistiku, tak jsme proti ní sehráli vyrovnané utkání. Jenže my naše šance ve vápně nevyřešíme, zatímco naši soupeři ano,“ pokrčil rameny.

Severočeši doplácí také na velkou nezkušenost. Věkový průměr týmu je kolem 21 let, pro řadu hráčů jde o první zápasy ve druhé lize. „Nechci se na to vymlouvat nebo brečet. Ale je to holý fakt. Řada našich soupeřů má ve svém kádru taky mladé hráče, kteří ale druhou ligu hrají dva nebo tři roky. Nepočítám juniorky. Když si vezmu to vyloučení Hudáka. Je to dvacetiletý kluk, který zbytečně dojede soupeře na útočné polovině a byla z toho červená karta. Právě po tom vyloučení jsem viděl, jak šli někteří hráči psychicky dolů. Snažil jsem se je celou dobu povzbuzovat, aby dali hlavu nahoru, že ještě není nic ztraceného. Ale nebyla to jednoduchá situace,“ zdůraznil.

Na Varnsdorf teď čeká hodně nabitý program. V sobotu 28. září jede do Prostějova, ve středu 2. října ho pak čeká dohrávka na půdě Táborska. Těžký týden pak zakončí v neděli 6. října, kdy doma hostí Zlín. Pokud to sečteme, tak Varnsdorf sehraje od 18. září do 6. října celkem šest zápasů.

„Když se vám daří, tak hlava pracuje jinak. Jinak vstřebáváte zátěž, jak po psychické, tak fyzické stránce. Já věřím v práci, kterou dělám. Na tréninku všichni pracují dobře, snažíme se, aby kluci měli stále hlavy nahoře. Ale opět se vracíme k té nezkušenosti, která nám logicky chybí. Někde se bohužel musí projevit,“ konstatoval.

Vlastimil Gabriel, šéf fotbalu ve Varnsdorfu, je znám tím, že ve výsledkově špatném období zpravidla na trenéry netlačí a nedává jim bodová ultimáta. „Jako člověk si sám na sebe tlak vytvářím. Nechcete prohrávat, mě to vadí. Asi jako každému trenérovi. Ale to k fotbalu patří. Nějaký tlak od pana Gabriela tady rozhodně není,“ vyvrátil případně domněnky.

Ivan Kopecký přiznal, že články v novinách nebo na internetu nevyhledává. Nespokojenost určitých „rádoby fanoušků“ přesto vnímá. „Kritiku umím přijmout, ale vadí mi kritika, která není založená na podložených faktech. Je potřeba vnímat realitu. Před sezonou odešla řada hráčů ze základní sestavy, v průběhu sezony odešel Ambler, jeden z klíčových hráčů. Často slyším, že hráči nebojují a nejsou poctiví. Problém je, že jenom tohle vám zápas nevyhraje. Nejme ve válce, abychom jenom bojovali. Musíte přidat fotbalovost a kvalitu. Je jasné, že bojovnost je to první, od čeho se můžete odpíchnout. Pracujeme dál, věřím, že po psychické stránce nás výhra v Živanicích zdravě nakopne,“ dodal trenér Varnsdorfu.