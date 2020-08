Papírový favorit prohrával už v 21. minutě 2:0, v 79. minutě pak Martan, bývalý hráč Varnsdorfu, proměnil penaltu a definitivně rozhodl o zápase. Až v nastavení se postaral o čestný zásah Varnsdorfu Adam Ondráček.

Varnsdorfský kouč David Oulehla tak logicky štěstím zrovna nezářil. „Je to tak, jsem hodně nespokojený, zápas se nám vůbec nepovedl. Dvakrát jsme zbytečně inkasovali a po dvaceti minutách prohrávali. V defenzivní části jsme byli hodně slabí, v útočné to bylo bohužel také špatné. Nebyl to dobrý výkon a mě to hodně mrzí. Nedá se nic dělat, musíme se soustředit na nedělní zápas. Každý zápas vás něco naučí, i z dnešního si můžeme něco vzít,“ zhodnotil utkání mladý trenér Varnsdorfu.

V neděli 30. srpna hraje Varnsdorf první druholigové utkání na domácí půdě. Po remíze 0:0 v Ústí nad Labem nastoupí od 17 hodin proti Třinci.

FK Přepeře - FK Varnsdorf 3:1 (2:0)

Branky: 14. Venc, 21. Bulíř, 79. Martan (pen.) – 90+2. Ondráček. Rozhodčí: Musil – Novák, Melichar. ŽK: Nesvadba, Pavlata, Novotný, Tvaroha - Šimon. Diváci: 250.

Varnsdorf: Richter – Lehoczki, Hasil, Heppner, Bláha, Šimon, Novák, Ondráček, Zbrožek, Kubista, Rudnitskyy,

Náhradníci: Pajkrt, Kim, Schön, Kocourek, Kubr, Vaňák.