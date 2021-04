„Proti Chrudimi jsme měli v přechodové fázi hodně ztrát. Chrudim toho využívala a dostávala se do otevřenější obrany. Povrch taky nebyl ideální, nejezdilo to tolik, jako na Dukle. Kvůli počasí, které u nás panuje, nemůžeme před zápasem pokropit hřiště,“ pravil Ondřej Kocourek, varnsdorfský záložník.

Severočeši tak doma nepotvrdili venkovní vítězství na Dukle, které mohlo tým nakopnout do dalších zápasů. Nepovedlo se. „Na Dukle se to povedlo i díky hernímu stylu domácích. Bylo to nahoru dolů. Oba týmy chtěly být na míči. Co nám chybí? Proti Líšni chyběl kousíček a mohli jsme porazit lídra soutěže. Těžko říct, co tomu konkrétně chybí. Musíme dál pracovat a doufat, že se to zlomí,“ věří Kocourek.

V posledním zápase své šance Varnsdorf odstřelil v prvním poločase. První branka padla po zbytečné penaltě, za kterou dostal Kazda políček od trenéra Drska. „Pro Kazdiče to byla složitá situace, o tom hráči nevěděl. Když chtěl odehrát míč, tak se soupeř dostal před něj. To se stává,“ pokrčil rameny.

Pavel Drsek naordinoval varnsdorfskému týmu herní systém, kdy se hraje na tři obránce. S Chrudimí to v poločase nefungovalo, po změně stran přišla změna taktiky a zlepšení hry. „Každý trenér má určitý styl, který by chtěl hrát. Mě osobně je jedno, jestli hrajeme na tři nebo na čtyři obránce. Nejsem si jistý, že bychom měli něco měnit. Musíme dál věřit fotbalu, který chceme hrát,“ zdůraznil Kocourek.

Fotbalová sezona je ovlivněna pandemií koronaviru. Soutěže od třetí ligy níž stále stojí a nikdo neví, jestli se ještě rozeběhnou. Může se stát, že se z druhé ligy nebude sestupovat. „Tohle fakt neřešíme. Koukáme se na sebe a snažíme se zvládnout každý zápas, abychom se v tabulce posunuli co nejvýš. Bylo by fajn, kdybychom se co nejdříve dostali do klidnějších vod,“ má jasno.

Žádní diváci, přísné podmínky, pravidelné testování. To všechno aktuálně patří k vrcholovému sportu. „Sport se dělá hlavně pro lidi. Je to takové zvláštní, už to trvá nějakou dobu. Už jsem si tak nějak „zvykl“. Jsme rádi, že nás fanoušci chodí podpořit i přes plot, když to jinak nejde,“ podotkl. Kocourek.